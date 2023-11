SAN JOSÉ, 2 nov (Reuters) - La Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) designó el jueves al argentino Gustavo Alfaro como director técnico de la selección con el objetivo de dirigir el proceso de transición generacional del representativo centroamericano y llevarlo a la Copa del Mundo del 2026 que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

El experimentado estratega de 61 años, quien dirigió a Ecuador en el Mundial de Qatar, sustituye al colombiano Luis Fernando Suárez, cesado en julio por resultados insatisfactorios, a pesar de haber llevado a los "ticos" a la Copa Mundial del 2022.

"Llegar a la selección de Costa Rica me honra, me estimula, me compromete y me dignifica. Fue casi un año de espera, después de la experiencia con Ecuador en el Mundial de Qatar, pero era lo que deseábamos junto al cuerpo técnico: tener el privilegio y la responsabilidad de conducir los destinos futbolísticos de este país", dijo Alfaro, citado en el comunicado de la FCRF.

"Ojalá logremos entre todos una selección que se identifique con el sentimiento de la gente, con el orgullo sublime que significa pertenecer y representar al país. Que honre su pasado histórico y plantee un desafío concreto hacia su futuro", agregó.

Además de la selección de Ecuador, Alfaro ha dirigido en Argentina a los clubes Boca Juniors, Huracán, Gimnasia y Esgrima de La Plata, Tigre, Arsenal de Sarandí, Rosario Central, San Lorenzo, Quilmes, Olimpo de Bahía Blanca, Belgrano, Rafaela y Patronato.

Con Boca Juniors ganó la Superliga de Argentina en 2020 y un año antes la Supercopa.

Con Arsenal fue campeón de la Copa Sudamericana en 2007, el torneo Clausura y la Supercopa en 2012, además de la Copa Argentina en 2013.

También dirigió al club Al Ahli de Arabia Saudita en 2009.

En 2022 fue nominado a mejor entrenador del mundo por la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol.

"La llegada de un entrenador con la calidad profesional y humana de Gustavo nos ilusiona mucho en medio de los procesos de cambio en que nos encontramos", dijo el presidente de la FCRF, Osael Maroto, citado en el comunicado.

El primer reto de Alfaro al frente de la selección costarricense será en noviembre cuando enfrente a Panamá en la Liga de Naciones de la Concacaf, que da cupos para la Copa América 2024. (Reporte de Álvaro Murillo. Editado por Carlos Calvo Pacheco)