Federación de Fútbol de Noruega donará ganancias del partido contra Israel a MSF

La Federación Noruega de Fútbol anunció este lunes que donará el dinero recaudado con la venta de entradas de su próximo partido contra Israel a la organización Médicos Sin Fronteras (MSF) para ayudar a aliviar el "sufrimiento humanitario" en Gaza.

El encuentro, clasificatorio para el Mundial de 2026, se disputará el 11 de octubre en Oslo.

El partido "se jugará en un contexto de grave sufrimiento humanitario y no somos ni podemos permanecer indiferentes ante ello", declaró en una rueda de prensa la presidenta de la Federación Noruega de Fútbol, Lisa Klaveness.

"Creemos que está totalmente justificado donar la recaudación de la venta de entradas a Médicos Sin Fronteras, que está proporcionando ayuda humanitaria concreta y de emergencia en el terreno en Gaza", agregó.

El partido se jugará en el estadio Ullevaal, que tiene capacidad para unos 27.000 espectadores. Las entradas ya están agotadas.

"Nos conmueve ver que hay donantes dispuestos a hacer una contribución tan significativa para apoyar a nuestros colegas sumidos en una situación brutal y desesperada en Gaza, donde necesitan todo el apoyo posible, tanto financiero como moral", reaccionó Lindis Hurum, secretario general de la rama noruega de Médicos Sin Fronteras.

Noruega lidera el Grupo 1 con cinco victorias en cinco partidos, por delante de Italia e Israel.

