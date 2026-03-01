Federación de fútbol de Qatar pospone partidos por tensiones tras ataques a Irán

DOHA, Qatar (AP) — La federación de fútbol de Qatar aplazó el domingo todos los torneos y partidos hasta nuevo aviso, en medio de las tensiones globales tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

La QFA no mencionó específicamente los ataques cuando anunció los aplazamientos en X, y solo añadió que “las nuevas fechas para la reanudación de las competiciones se anunciarán a su debido tiempo”

Hay interrupciones en el aeropuerto de Doha, en Qatar, ya que los ataques contra Irán afectaron vuelos en todo Oriente Medio y más allá. Israel, Emiratos Árabes Unidos y Qatar cerraron su espacio aéreo el sábado.

El sábado por la noche y hasta la mañana del domingo se pudo ver cómo se interceptaban misiles iraníes sobre Doha.

La entidad rectora del fútbol asiático aplazó antes el domingo los playoffs de los campeonatos continentales de clubes programados en Oriente Medio esta semana, y señaló que los partidos de octavos de final de la AFC Champions League Elite serán reprogramados.

Temporada de Fórmula 1 a la vuelta de la esquina

La temporada de Fórmula 1 está programada para comenzar el próximo domingo en Melbourne, Australia, y luego tendrá carreras en Bahréin el 12 de abril y en Arabia Saudí la semana siguiente. La temporada termina con carreras consecutivas en Qatar (29 de noviembre) y Abu Dabi (6 de diciembre).

Con Doha y Dubái actuando tradicionalmente como importantes centros de escala, según informes los equipos tuvieron que cambiar sus rutas para llegar a Australia.

Estados Unidos tiene grandes instalaciones militares en Bahréin, Kuwait y Qatar.

Bahréin informó que un ataque con misiles tuvo como objetivo el cuartel general de la 5.ª Flota de la Marina de Estados Unidos en el reino insular, y que tres edificios resultaron dañados en la capital, Manama.

El secretario de Defensa británico, John Healey, manifestó que las fuerzas británicas en Bahréin estaban a menos de 200 metros de un ataque con misiles iraní.

Se esperaba que la temporada de F1, de 24 carreras, comenzara según lo previsto.

Hace cuatro años, los rebeldes hutíes atacaron un depósito de petróleo cerca del reluciente circuito saudí de F1.

Equipo juvenil de baloncesto varado en Abu Dabi

El equipo de baloncesto sub-18 de Mónaco está esperando dentro de un hotel de Abu Dabi hasta que reabra el aeropuerto.

Mónaco participaba en un torneo clasificatorio NextGen de la EuroLeague en Abu Dabi, que ahora ha sido cancelado.

El entrenador de Mónaco, Mickaël Pivaud, le dijo al diario deportivo L'Équipe: “La EuroLeague se puso en contacto con nosotros para decirnos que el aeropuerto está cerrado hasta las 2 de la tarde del lunes. Estamos bastante instalados en el hotel, pero no podemos salir. Salimos tres segundos antes para tomar un poco de aire fresco y explotó justo encima de nosotros. No nos quedamos y volvimos rápidamente adentro”

