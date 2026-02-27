Federación de Honduras designa DT de selección de fútbol a español Molina

27 feb - La Federación de Fútbol de Honduras nombró el viernes al español José Francisco Molina como director técnico de la selección para encabezar el proceso rumbo a la Copa del Mundo de 2030.

Molina, de 55 años, sustituye al colombiano Reinaldo Rueda, quien fue despedido en noviembre, un día después de fracasar en su intento por llevar a la selección centroamericana a su tercera Copa del Mundo.

"La Federación de Fútbol de Honduras anuncia la designación del español José Francisco Molina como nuevo seleccionador nacional, una decisión que responde a un proceso de análisis profundo y riguroso", informó la FFH en un comunicado.

"La llegada de José Francisco Molina representa un paso firme hacia la modernización del proyecto deportivo nacional, apostando por un seleccionador con experiencia comprobada, mentalidad formativa, conocimiento profundo del fútbol internacional y liderazgo contrastado", agregó.

En su etapa como jugador, Molina fue portero de los clubes españoles Valencia, Villarreal, Albacete, Atlético de Madrid, La Coruña y Levante. Además, fue parte de la selección de su país en las Eurocopas de 1996 y 2000, y en el Mundial de Francia 1998.

Como técnico ha dirigido a los clubes Villarreal de España, Kitchee de Hong Kong y Atlético de Kolkata de la India.

"Con esta designación, la FFH ratifica su compromiso de construir una selección competitiva, con identidad, disciplina y proyección, bajo la conducción de un profesional cuya trayectoria respalda plenamente la confianza depositada", apuntó el organismo hondureño.

El debut de Molina como técnico de Honduras será el 31 de marzo en un duelo amistoso contra Perú que se jugará en España. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco en Ciudad de México)