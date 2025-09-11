Federación inglesa acusa al Chelsea de 74 infracciones en materia de agentes e intermediarios

11 sep (Reuters) -

La Federación Inglesa de Fútbol (FA) presentó el jueves 74 cargos contra el Chelsea, alegando infracciones de su reglamento de agentes de fútbol, de su reglamento sobre el trabajo con intermediarios y del reglamento de inversión de terceros en jugadores.

"La conducta que es objeto de los cargos abarca desde 2009 hasta 2022 y se refiere principalmente a hechos ocurridos entre las temporadas de juego 2010-11 a 2015-16", dijo la FA en un comunicado.

La FA no dio más detalles sobre los cargos, pero el Chelsea dijo que los asuntos fueron "autodenunciados" por el club después del cambio de propiedad en mayo de 2022.

En ese momento, el club londinense era propiedad de Roman Abramóvich, pero el multimillonario ruso puso al Chelsea a la venta en 2022 tras las sanciones por la invasión rusa de Ucrania.

Abramóvich completó la venta a un grupo inversor liderado por Todd Boehly y Clearlake Capital.

"Durante un minucioso proceso de diligencia debida previo a la finalización de la compra, el grupo propietario se dio cuenta de informes financieros potencialmente incompletos sobre transacciones históricas y otras posibles infracciones de las reglas de la FA", dijo el Chelsea en un comunicado.

"Inmediatamente después de la finalización de la compra, el club informó voluntariamente de estos asuntos a todos los reguladores pertinentes, incluida la FA".

"El club ha demostrado una transparencia sin precedentes durante este proceso, incluso dando acceso exhaustivo a los archivos y datos históricos del club".

"Seguiremos trabajando en colaboración con la FA para concluir este asunto lo más rápidamente posible". (Información de Rohith Nair; edición de Sharon Singleton y Christian Radnedge; editado en español por Tomás Cobos)