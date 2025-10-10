Federación Internacional de Gimnasia responde a veto de Indonesia contra delegación israelí

YAKARTA (AP) — La Federación Internacional de Gimnasia dio una reacción moderada el viernes al anuncio emitido por Indonesia sobre un veto que impediría a la delegación israelí competir en el próximo mundial en Yakarta.

“La FIG toma nota de la decisión del gobierno indonesio de no emitir visas a la delegación israelí registrada para el 53er Campeonato Mundial de Gimnasia Artística, que se celebrará en Yakarta del 19 al 25 de octubre, y reconoce los desafíos que el país anfitrión ha enfrentado en la organización de este evento”, afirmó el organismo rector en un breve comunicado.

El comunicado no amenazó con cancelar el evento en Indonesia, como se estipula en los estatutos de la FIG para los casos en que el anfitrión se niega a emitir visas.

“La FIG espera que se cree lo antes posible un entorno donde los atletas de todo el mundo puedan disfrutar del deporte de manera segura y con tranquilidad”, expresó.

La decisión de Indonesia de negar visas a los deportistas israelíes se produjo después de que su participación prevista provocó una intensa oposición en la nación más poblada de mayoría musulmana en el mundo, que ha sido durante mucho tiempo firme defensora de los palestinos.

Israel está entre los 86 países registrados para competir en los mundiales, con un equipo en que destaca el medallista de oro olímpico de 2020 y campeón mundial vigente Artem Dolgopyat en el ejercicio de piso.

Ahora su participación está en duda, a pesar de que la Federación de Gimnasia de Israel indicó en julio que había recibido de funcionarios indonesios garantías de que sería bienvenida en los mundiales.

Eso habría ido en contra de la vieja política de Indonesia, de negarse a albergar delegaciones deportivas israelíes para eventos importantes.

El jueves, el ministro principal de leyes de Indonesia, Yusril Ihza Mahendra, dejó claro que el equipo israelí no será admitido en el país, a pesar de que Israel y Hamás han acordado un alto al fuego.

"Respetamos cada decisión tomada por el gobierno con diversas consideraciones", manifestó el presidente del Comité Olímpico de Indonesia, Raja Sapta Oktohari, en una conferencia de prensa realizada el viernes en Yakarta.

La presidenta de la Federación de Gimnasia de Indonesia, Ita Yuliati, dijo que ha informado al presidente de la FIG, Morinari Watanabe, sobre la decisión y afirmó que "la FIG ha expresado su apoyo".

La disputa en la gimnasia es el ejemplo más reciente de cómo la reacción global contra Israel por el costo humanitario de la guerra en Gaza se ha extendido a los ámbitos del deporte y la cultura.

Indonesia fue despojada de los derechos de anfitriona de la Copa Mundial Sub-20 de fútbol en 2023, apenas dos meses antes del inicio del torneo en medio de la agitación política respecto a la participación de Israel.

En lugar de imponer una medida disciplinaria contra Indonesia, la FIFA otorgó al país los derechos de anfitrión de una Copa Mundial juvenil diferente más tarde ese año para la cual Israel no se había clasificado.

Se consideró que el fútbol indonesio se benefició de los estrechos lazos de su líder Erick Thohir con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien al igual que Thohir es miembro del Comité Olímpico Internacional.

