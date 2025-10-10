Federación Internacional de Gimnasia “toma nota” del rechazo de visados a israelíes en el Mundial

La Federación Internacional de Gimnasia (FIG) ha "tomado nota" del rechazo del gobierno indonesio a acordar visados a los participantes israelíes del próximo Mundial de gimnasia artística en Jakarta, indicó el viernes.

Al ser contactada por la AFP, la FIG ni confirmó ni desmintió las afirmaciones de la federación indonesia según las cuales la institución habría "declarado oficialmente" el viernes, "durante una llamada telefónica, que apoyaba la decisión del gobierno indonesio".

La FIG, con sede en Lausana, "toma nota de la decisión del gobierno indonesio de no otorgar visas a la delegación israelí" para la competición prevista del 19 al 25 de octubre en Jakarta, declaró en un comunicado.

Sin más comentarios sobre la posición de las autoridades indonesias, "la FIG espera que se cree un ambiente lo antes posible en el que deportistas del mundo entero puedan practicar deporte en total seguridad y con la conciencia tranquila", añade el texto.

El gobierno indonesio "tiene una postura firme de que no mantendrá ningún contacto con Israel hasta que Israel reconozca la existencia de una Palestina libre y soberana", declaró el jueves Yusril Ihza Mahendra, ministro de Asuntos Legales y Derechos Humanos, para explicar el rechazo de los visados.

En Indonesia, uno de los países del mundo con más población musulmana, el apoyo a la causa palestina es muy grande y el país no mantiene relaciones diplomáticas formales con Israel.

Yakarta ya está preparada para recibir a más de 500 atletas de 79 países para el evento, entre los que estaba incluido Israel.

El presidente del Comité Nacional Olímpico Indonesio, Raja Sapta Oktohari, declaró por su parte que Indonesia estaba preparada para aceptar todas las consecuencias por ese rechazo de visas a los deportistas israelíes.

"Examinaremos las consecuencias después del evento", indicó durante la misma rueda de prensa.

Indonesia ha manifestado en numerosas ocasiones desde 2021 su interés en organizar unos Juegos Olímpicos en 2036.

Otros países también han manifestado su interés por organizarlos, como la India, Sudáfrica, Corea del Sur, Turquía y Hungría.

En julio de 2023, los Juegos mundiales de playa fueron anulados cuando la isla de Bali, donde debían celebrarse, desistió un mes antes de inicio del evento.

La razón oficial hablaba de motivos presupuestarios, pero medios locales mencionaron la reticencia del gobernador de Bali, Wayan Koster, a recibir a una delegación israelí.

En marzo de 2023, la FIFA retiró a Indonesia la organización del Mundial Sub-20, luego de que el mismo gobernador de Bali y su homólogo de Java central de aquel entonces, Ganjar Pranowo, expresaran su oposición a la participación de Israel.

