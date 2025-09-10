Federación peruana anuncia que Óscar Ibáñez dejó de ser el seleccionador de fútbol

El argentino-peruano Óscar Ibáñez dejó el cargo de seleccionador de Perú tras los malos resultados en las seis últimas fechas de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de 2026, informó este miércoles la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

"La Federación Peruana de Fútbol comunica a la opinión pública la culminación del contrato del profesor Óscar Ibáñez como director técnico de la selección peruana", indicó la institución en un comunicado.

El nombre del nuevo técnico de Perú "será el resultado de una evaluación exhaustiva", añadió la FPF.

Ibáñez, de 58 años, fue el tercer técnico de Perú en las clasificatorias, donde la escuadra inca quedó en el penúltimo lugar de la tabla de posiciones con 12 puntos en 18 partidos.

El argentino-peruano reemplazó en febrero pasado al uruguayo Jorge Fossati que estuvo en el cargo desde enero de 2024, en lugar del peruano Juan Reynoso.

Perú acabó su sueño premundialista con el peor rendimiento de su historia: 2 triunfos, 6 empates y 10 derrotas. Anotó apenas seis goles y recibió 17 en las 18 fechas del clasificatorio que finalizó el martes.

