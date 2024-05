Federación uruguaya condena insultos racistas de DT argentino

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) condenó "enfáticamente" el martes los insultos racistas proferidos por el DT argentino Ricardo Caruso Lombardi durante un partido de primera división en Montevideo, y dijo que evaluará sanciones.

"Negro de mierda. Jetón. No me voy a ir", le dijo Caruso Lombardi al árbitro Javier Feres, que lo expulsó durante el encuentro que su equipo, Miramar Misiones, perdió el lunes 2-1 contra Liverpool FC por el torneo Apertura uruguayo.

"La AUF condena enfáticamente los actos y las expresiones de carácter racista y se solidariza con el árbitro del partido", Javier Feres, dijo el presidente de la AUF, Ignacio Alonso, en declaraciones a la radio Sport 890.

Alonso agregó que la AUF está abierta a juzgar la conducta de Caruso Lombardi "en las órbitas que corresponda".

Fernando Ciarlo, integrante de la comisión disciplinaria de la AUF, señaló que según el código vigente aplicaría una pena de uno a cinco partidos de suspensión.

"El lunes que viene nos reuniremos formalmente para analizar este tema, siempre y cuando llegue la denuncia de Feres", aseguró.

Caruso Lombardi, quien asumió el mes pasado la dirección técnica de Miramar Misiones, se excusó el lunes en la red social X.

"Le pido disculpas públicamente por usar palabras que no corresponden, más allá del enojo me siento avergonzado, por estar con las pulsaciones a mil no debo actuar de esa manera", señaló.

Entre las críticas por la actitud del entrenador, el grupo afro uruguayo Atabaque consideró que "no son relevantes las disculpas" en este caso y demandó "acciones penales ejemplificantes".

"¡Basta de impunidad!", señaló en un comunicado el martes. "Exhortamos a que las autoridades competentes del fútbol y de Fiscalía a nivel penal (...) actúen contra el infractor con la mayor severidad posible".

La Asociación Uruguaya de Árbitros de Fútbol (Audaf) también tildó de "absolutamente inaceptable" la conducta de Caruso Lombardi y llamó a tomar medidas en su contra "con la mayor severidad posible".

