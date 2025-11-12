Federaciones de deportes de invierno se oponen a inclusión de disciplinas de verano en sus Juegos

Por Karolos Grohmann

BERLÍN, 12 nov (Reuters) - Las federaciones deportivas de los Juegos Olímpicos de Invierno (WOF) manifestaron el miércoles su oposición a cualquier propuesta de incluir deportes de verano, en un momento en que el Comité Olímpico Internacional estudia cómo mantener el atractivo del evento multideportivo.

El COI creó en septiembre el grupo de trabajo del Programa Olímpico como parte de su proceso "Preparados para el futuro" para revisar los programas deportivos de los Juegos, afirmando también que podría haber un cruce de disciplinas de verano e invierno.

"Las federaciones olímpicas de invierno creen, sin embargo, que el futuro de los Juegos Olímpicos de Invierno no está mejor atendido con propuestas parciales, como la inclusión de las disciplinas no olímpicas de las federaciones de verano en los Juegos Olímpicos de Invierno", dijo la WOF en un comunicado.

"Las Federaciones Olímpicas de invierno creen firmemente que un enfoque de este tipo diluiría la marca, el patrimonio y la identidad que hacen únicos a los Juegos Olímpicos de Invierno: una celebración de los deportes practicados sobre nieve y hielo, con una cultura, unos atletas y unos escenarios distintos", agregó.

La WOF incluye la Unión Internacional de Biatlón, la Federación Internacional de Bobsleigh y Skeleton, la Federación Internacional de Hockey sobre Hielo, la Federación Internacional de Luge, la Unión Internacional de Patinaje, la Federación Internacional de Esquí y Snowboard, así como la Federación Mundial de Curling.

El COI ha dado la voz de alarma en relación con los Juegos de Invierno ante el cambio climático. Un estudio que encargó recientemente puso de relieve el peligro que supone el cambio climático para el evento, ya que se prevé que el número de posibles sedes disminuya en el futuro debido a la irregularidad de las nevadas y al aumento de la temperatura.

El COI también ha considerado la posibilidad de rotar los futuros Juegos Olímpicos de Invierno entre una lista de sedes. Asimismo, considera que la introducción de algunos deportes de verano en el evento invernal podría dar a los Juegos un impulso promocional y una mayor audiencia.

"La innovación debe centrarse en la evolución de los deportes de invierno existentes para atraer una participación y un público más amplios, al tiempo que se refuerza el atractivo de los Juegos Olímpicos de Invierno", dijo Ivo Ferriani, presidente de las Federaciones Olímpicas de invierno y miembro de la Comisión Ejecutiva del COI.

Francia acogerá la edición de 2030 de los Juegos Olímpicos de Invierno, mientras que Salt Lake City, en Estados Unidos, ha sido elegida para albergar los Juegos de 2034.

