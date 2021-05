Federer espera que cambio de superficie lo ayude en su campaña en wimbledon

Por Sudipto Ganguly

17 mayo (Reuters) - Roger Federer dijo que nunca ha tenido problemas para cambiar de tierra batida a hierba y espera que su decisión de jugar en Roland Garros, en la superficie que menos bien le sienta, resulte beneficiosa de cara a su participación en Wimbledon.

El Grand Slam sobre polvo de ladrillo ha sido el más complicado para el jugador de 39 años, que sólo ha ganado el título una vez, y el suizo no ha competido en Roland Garros en cuatro de los últimos cinco años debido a lesiones y a decisiones de calendario.

Luego de ser baja por más de un año tras dos operaciones de rodilla, Federer regresó al circuito en marzo y comenzará su campaña en tierra batida en el Abierto de Ginebra de esta semana para preparar el Abierto de Francia que comienza el 30 de mayo.

Federer jugará el torneo de preparación de Wimbledon en Halle, Alemania, antes del Grand Slam sobre hierba que ha ganado ocho veces.

"Estaba contento de que la rodilla no se sintiera diferente de la tierra batida a la superficie dura, así que espero que pase lo mismo de la tierra batida al césped", dijo Federer a periodistas el lunes.

"Desde el 98, desde que la temporada de césped es parte de mi calendario, nunca he tenido grandes problemas al pasar de una superficie a otra. Creo que los tenistas están acostumbrados a estos cambios, pero por supuesto con una lesión siempre hay un poco más de preocupación, especialmente cuando no has jugado tanto tiempo como yo".

(Reporte de Sudipto Ganguly en Berhampore, India. Editado en español por Javier Leira)

