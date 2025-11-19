19 nov (Reuters) - Roger Federer ingresará en el Salón Internacional de la Fama del Tenis (ITHF) en una ceremonia que se celebrará en agosto de 2026 en Newport (Rhode Island), según anunció la institución el miércoles.

Federer ganó 20 Grand Slams, el primer jugador masculino en alcanzar esa cifra, y logró 103 títulos en su carrera antes de retirarse en 2022. Ocupó el número uno del mundo durante 237 semanas seguidas entre 2004 y 2008.

"Es un gran honor entrar en el Salón Internacional de la Fama del Tenis y estar al lado de tantos grandes campeones del deporte (...) Recibir este reconocimiento del deporte y de mis compañeros me llena de humildad", declaró Federer en un comunicado difundido por la ITHF.

El suizo ocupó el primer puesto de la clasificación de la ATP durante 310 semanas a lo largo de su carrera y mantuvo largas rivalidades con Rafael Nadal y Novak Djokovic, los otros dos integrantes de los "tres grandes" del tenis masculino de la época.

"A lo largo de mi carrera, siempre he valorado la historia del tenis y el ejemplo de quienes me precedieron (...) Estoy deseando visitar Newport el próximo agosto para celebrar este momento tan especial con la comunidad tenística", añadió el tenista de 44 años. (Reporte de Chiranjit Ojha en Bengaluru; editado en español por Carlos Serrano)