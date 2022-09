Federer recordará especialmente "los rostros y las emociones" de su último partido

Muy emocionado tras su último partido como tenista profesional en la Laver Cup, Roger Federer, a sus 41 años, dijo que recordará especialmente "los rostros y las emociones" de los asistentes, incluida la de su rival y último compañero Rafa Nadal.

P: En unos años, cuando penséis en esta noche, ¿cuál será el principal recuerdo que guardaréis?

R: "Diría que todo lo que pasó después de la última bola del partido. El partido en sí mismo por supuesto fue especial (...) Pero mirar a mi alrededor y ver cómo todo el mundo estaba emocionado, no sé si era mejor así o peor, pero son los rostros y las emociones de los que me acordaré. Y la de Rafa (Nadal, llorando después del partido y sentado a su lado, ndlr) formará parte de ello, lo siento" (ríe).

P: Habéis disputado tantos partidos importantes. ¿Cómo habéis gestionado este último, sabiendo que era el último?

R: "Este ha sido por fases. A ratos estaba horriblemente nervioso como antes de una gran final y otros lo olvidaba totalmente porque estaba con los chicos y bromeábamos, salían las tonterías de siempre o teníamos una buena charla y me olvidaba de que jugaba en 15 minutos. Siempre ha sido un poco así. Los dos últimos días han sido complicados, por no decir otra cosa, pero he podido disfrutarlos (...) Había pensado mucho en mi retirada este último mes y tengo la sensación de haber gestionado bien la situación. Sé que algunos, en mi equipo y en mi círculo cercano, no han pasado por las mismas emociones antes de esta noche y que la noche ha sido más difícil por ellos. Pero creo que lo manejé bastante bien. Sí, he llorado también esta noche, pero no he tenido fuegos de artificio en mi cabeza o he visto mi carrera desfilar o lo que echaré de menos. Esto fue hace semanas, cuando estaba haciendo llamadas para decírselo a algunos. Eso me dolió, pero esta noche no ha sido más que alegría".

P: ¿Qué os preocupaba más de este noche?

R: "La parte que me daba más miedo era hablar con el micrófono. Quería una noche sin tener que hablar por el micrófono. Puede que a vosotros os parezca lógico que hable por el micro pero a mí no porque sé hasta qué punto se hace imposible cuando estoy demasiado emocionado. Pero también he conseguido guardar en la cabeza, en la pista, hasta qué punto la jornada ha sido maravillosa, que no era el fin, que la vida continúa, que estoy con buena salud, contento, todo va bien. Es solo un momento en mi vida. Es así cómo he conseguido decir todo lo que quería decir (...) cuando hace unas semanas, estaba literalmente aterrorizado ante esta perspectiva".

P: ¿Era importante para usted poner fin a su carrera en la Laver Cup?

R: "Pensé en hacerlo hace un mes, pero justamente pensé que si tenía que hacerlo, era aquí. Pero reflexionando sobre ello, quería también preservar la Laver Cup y no centrar la cobertura en mí mismo. Llegué a decirme que si no jugaba en absoluto, no era grave porque es realmente divertido estar con los chicos y habría sido un fin de semana entrañable. Honestamente, me quedé sorprendido de haber podido jugar tan bien esta noche y solo lo he aprovechado. Ha estado genial de principio a fin".

P: Y termináis al lado de Rafael Nadal, vuestro mayor rival que también es un gran amigo...

R: "No sé cómo hemos llegado aquí a lo largo de los años. Sobre todo hemos tenido una conexión en los últimos diez años, diría. Puede que desde que tuve hijos, no sé si eso me ayudó o cambió, o si nuestra rivalidad evolucionó, pero estoy contento de lo que ha llegado a ser hoy en día, de poder llamarlo y hablar de todo. Espero que él sienta lo mismo aunque no lo hagamos tan a menudo. Él tiene todavía mucho por vivir con los hijos que tendrá, espero que muchos. Le daré consejos porque no es fácil. Son tantos recuerdos, pero tenemos un millón de cosas de las que hablar y de todas las tardes que hemos pasado juntos, que siempre he sentido que no duraban lo suficiente".

Declaraciones recogidas en rueda de prensa.

