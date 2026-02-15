Federica Brignone en breve

La esquiadora italiana Federica Brignone, que se proclamó este domingo campeona olímpica en el eslalon gigante después de haberlo sido ya en el supergigante, en breve:

Apellido: Brignone

Nombre: Federica

Fecha de nacimiento: 14 de julio de 1990 (35 años)

Lugar de nacimiento: Milán (Italia)

Nacionalidad: italiana

Altura: 1,68 m

Deporte/disciplinas: esquí alpino (descenso, super gigante, eslalon gigante, combinada alpina)

Palmarés

Juegos Olímpicos: cinco participaciones (2010, 2014, 2018, 2022, 2026); cinco medallas, dos de ellas de oro

Eslalon gigante: 1ª (2026), 2ª (2022), 3ª (2018), 18ª (2010), abandono (2014)

Supergigante: 1ª (2026), 6ª (2018), 7ª (2022)

Descenso: 10ª (2026), abandono (2018)

Combinada alpina: 3ª (2022), 8ª (2018), 11ª (2014)

Prueba por equipos: 5ª (2018), 8ª (2022)

Mundiales: siete participaciones (2011, 2015, 2017, 2019, 2021, 2023, 2025); cinco medallas, dos de ellas de oro

Eslalon gigante: 1ª (2025), 2ª (2011 y 2023)

Super gigante: 2ª (2025)

Combinada alpina: 1ª (2023)

Copa del Mundo: 361 carreras disputadas (individuales), la primera el 28 de diciembre de 2007 en el eslalon gigante de Lienz (Austria)

83 podios, con 37 victorias (17 en eslalon gigante, 13 en super gigante, dos en descenso y cinco en combinada)

Primer podio el 28 de noviembre de 2009 en Aspen (Estados Unidos), 3ª en el eslalon gigante

Primera victoria el 24 de octubre de 2015 en Sölden (Austria) en el eslalon gigante

Victorias en la clasificación general de la Copa del Mundo: 2020 y 2025

Globo del descenso: 2025

Globo del super gigante: 2022

Globo del gigante: 2020

Globo de la combinada: 2020 (fue primera en la clasificación de 2019, pero con una sola prueba disputada, no se atribuyó el globo)