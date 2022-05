Feijóo abre agenda internacional en Rotterdam con el premier marroquí tras el giro de Sánchez con el Sáhara

Dice que le trasladará su voluntad de hacer una política "fiable" con Rabat: "No vamos a ser desleales nunca con ese país"

ROTTERDAM, 31 May. 2022

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, abrirá este martes su agenda de reuniones bilaterales en el marco del Congreso del Partido Popular Europeo (PPE) que se celebra en Rotterdam con un encuentro con el primer ministro de Marruecos, Aziz Ajanuch, al que trasladará "lealtad" y su voluntad de "reconstruir una política exterior basada en la confianza".

Este encuentro entre Feijóo y Ajanuch se produce dos meses después del cambio de posición en el Sáhara occidental del Gobierno de Pedro Sánchez que ha aplaudido el país alauí. De hecho, el pasado mes de marzo el propio primer ministro marroquí saludó el respaldo de España al plan de autonomía para el Sáhara Occidental y alabó la "perspicaz gestión" diplomática del rey Mohamed VI.

En declaraciones a los periodistas en Rotterdam, a su llegada al 27 Congreso del PPE que elegirá como nuevo presidente del partido al alemán Manfred Weber, Feijóo ha señalado que su encuentro con Ajanuch es una "bilateral muy importante" con la que buscan "estrechar" compromisos y lazos de vecindad, reciprocidad, honestidad y lealtad entre Marruecos y España".

"Lo primero que le quiero trasladar es que vamos a hacer un política fiable con Marruecos, no le vamos a engañar. Lo segundo, que no vamos a ser desleales nunca con ese país. Y tercero, que vamos a intentar reconstruir una política exterior basada en la confianza y en el consenso parlamentario en España", ha apostillado.

"en el ámbito de resoluciones de la onu podemos pactar muchas cosas"

Al ser preguntado expresamente cuál es la postura del PP sobre el Sáhara Occidental, Feijóo ha asegurado que no puede tener "una postura mientras no conozca exactamente qué es lo que ha pactado su país" y ha subrayado que "el problema del Sáhara no se puede solucionar con una carta clandestina" sino con "luz, taquígrafos, transparencia y acuerdos internacionales" que es, a su juicio, "lo contrario a lo que ha hecho el Gobierno" de Pedro Sánchez.

"En el ámbito de las resoluciones de la ONU podemos pactar muchas cosas. Fuera de las resoluciones de la ONU, los pactos no van a producir efectos internacionales y lo importantes es que Marruecos se sienta cómodo en las relaciones con España", ha manifestado el presidente de los 'populares'.

