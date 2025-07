Feijóo abre la puerta a la expulsión de inmigrantes regulares que cometan determinados delitos

MADRID, 23 Jul. 2025 (Europa Press) - El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha abierto este miércoles la puerta a la expulsión de España de personas que viven regularmente en el país en el caso de que cometan determinados delitos, que no ha especificado. "Debemos replantearnos si determinados delitos que hoy no dan lugar a la expulsión deben dar lugar en el futuro", ha señalado. Así lo ha dicho en una entrevista concedida a Cuatro, recogida por Europa Press, en la que ha defendido la expulsión inmediata de las personas que vivan en España en situación irregular cuando delincan, tal y como, ha recordado, acordó el PP en su último congreso nacional. "Cuando el inmigrante es irregular, será expulsado de forma inmediata. Cuando el inmigrante es regular, depende del delito que cometa, puede ser expulsado de forma inmediata o, por el contrario, habrá que juzgarle y habrá que buscar cuál es la pena adecuada", ha explicado el dirigente 'popular'. En este contexto, ha explicado que él es partidario de replantearse si "determinados delitos que hoy no dan lugar a la expulsión deben dar lugar en el futuro" en el caso de los inmigrantes regulares.