Feijóo acusa a Sánchez de buscar el "bloqueo" como hizo en 2016 con Rajoy para repetir las elecciones

Dice que Sánchez se encerró para "nada" ante el debate: "Tengo menos asesores, pero tengo ganas de explicar mi proyecto y decir la verdad"

CIUDAD REAL, 11 Jul. 2023 (Europa Press) -

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha recriminado este martes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que se despejara la agenda "cuatro días" para preparar el 'cara a cara' organizado por Atresmedia y ha sentenciado que ese "encierro" en Moncloa fue para "nada". Dicho esto, ha apelado al voto útil al PP en las generales para evitar el "bloqueo" que, a su entender busca el presidente del Gobierno como hizo en 2016 con Mariano Rajoy y su "no es no" con el objetivo de repetir de nuevo las elecciones.

"Aquel 'no es no' y que parte del 'no' no has entendido, es la máxima aspiración otra vez de Pedro Sánchez", ha proclamado Feijóo en un acto al aire libre en los Jardines de El Prado (Ciudad Real) ante unos mil militantes y afiliados del partido que han acudido a escuchar al candidato 'popular' a pesar de que los termómetros superarán hoy en la ciudad los 40 grados.

Feijóo ha asegurado que anoche planteó algo "honesto" a Sánchez con la firma de un documento para que gobierne el más votado, de forma que los ciudadanos vayan a votar sabiendo que no será presidente el "esté en los despachos" y "en contra de las urnas". "Sigo pensando que la honestidad en política es determinante", ha proclamado, para quejarse de que Sánchez ignorase su oferta.

"el auténtico miedo que tienen es a las urnas"

En su discurso, Feijóo ha afeado a Sánchez y el PSOE que ahora lo "fíen todo a un supuesto miedo". "Ahora dicen que hay que temblar por el túnel del tiempo", ha exclamado, en alusión a las referencias a Vox. A su entender, "el auténtico miedo que tienen es a las urnas".

Feijóo ha recalcado que "los que nos dividieron" y "ahora no pueden ganar" lo "fían" todo en las elecciones "a la carambola de que las urnas permitan bloquear otra vez el país", como "aquel 'no es no'" que Sánchez ya esgrimió tras las elecciones de 2016 con Mariano Rajoy.

A su entender, es la "máxima aspiración otra vez de Pedro Sánchez", ya que persigue que el PP tenga "problemas" para gobernar y el PSE no le deje, de forma que se vuelva "a otras elecciones en los próximo meses".

Por eso, el presidente de los 'populares' ha apelado al voto útil al PP para impedir ese "bloqueo". "Vamos a votar todos para evitar el bloqueo de nuestro país y para que España tenga un gobierno que salga de las urnas limpiamente", ha demandado.

Dicho esto, ha pedido de nuevo ir a votar "con esa ilusión que ha perdido Pedro Sánchez" para tener un Gobierno del PP que "salga de las urnas limpiamente". "Vamos a votar con ganas, con ganas de ganar, porque cuando se vota con ganas, se gana. Y queremos ganar. Queremos ganar limpiamente las elecciones", ha aseverad.

Avisa que erc y bildu están "envalentonados"

Feijóo ha recalcado que ante las generales eligen entre un Gobierno del PP que representa "cambio" o "más de lo mismo". "Elegimos entre más de lo mismo, sanchismo o cambio. Elegimos entre ese sanchismo antiguo o una nueva época; Elegimos entre un Gobierno sólido o un Gobierno con Sánchez", ha dicho, para añadir que "para que siga" el actual presidente tienen "bastantes opciones".

Así, ha indicado que la opción primera es "votar al partido sanchista" pero también se puede votar a Sumar, a ERC, a Bildu o "a los de Puigdemont". "También, se pueden votar a aquellos que dicen que quieren que gobierne el PP para después bloquear cuando gana el PP en una comunidad autónoma", ha dicho, en alusión a Vox.

Tras reiterar que "si alguien quiere que gobierne el PP, la única papeleta que lo garantiza es la del Partido Popular", ha avisado que en este momento ERC y Bildu "están envalentonados". A su entender, "ahora sí que mandarían más que nunca y sí que tendrían más poder".

Cuatro días sin agenda "encerrado": "¿para qué señor sánchez?"

Un día después del debate, Feijóo ha echado en cara al presidente del Gobierno que haya tenido "cuatro días sin agenda" para preparar ese duelo televisivo y se ha preguntado "para qué se encerró medio Gobierno" y sus "asesores" en el Palacio de la Moncloa.

"¿Para qué señor Sánchez?, Explíquenos para qué. La respuesta está ahí, para nada, para nada", ha exclamado, ante un público entregado, que gritaba 'Váyase señor Sánchez'. El líder del PP, que ha afirmado que él llevó al debate "las ganas" de explicar su proyecto a los españoles y "decir la verdad".

"Tengo muchos menos asesores, pero cuento con lo más importante:ganas de explicar mi proyecto, de decir la verdad y de servir a mi país", ha abundado, para volver a pedir un voto claro e inequívoco para que el PP consiga una mayoría sólida en las urnas el día 23 de julio.

Robo información del teléfono de sánchez

Feijóo ha recordado que anoche preguntó a Sánchez "qué ha pactado exactamente con Marruecos" y qué es lo que él tiene que defender en caso de llegar a la Presidencia del Gobierno. "Tampoco me contestó", se ha quejado.

Además, ha señalado que el juez que estaba investigando el "robo de información en el teléfono del presidente del Gobierno tuvo que archivar el caso por falta de colaboración del presidente del Gobierno". "Si usted no quiere colaborar con la Justicia, ¿para qué denuncia ante la Justicia? ¿Qué tiene qué ocultar?", ha preguntado

Feijóo se ha desplazado en AVE a Ciudad Real y decenas de ciudadanos se han acercado a darle la enhorabuena tras su intervención en el debate y pedirle fotos. En su equipo no ocultan que el cara a cara ha sido un "golpe importante a la campaña", según fuentes 'populares'.

Europa Press