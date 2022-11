Feijóo acusa a Sánchez de corromper las instituciones y éste dice que medios conservadores le marcan la agenda

El jefe del Ejecutivo saca a relucir sus pactos con Vox y espeta al PP: "Antes de dar lecciones de higiene, vengan ustedes lavados"

MADRID, 22 Nov. 2022 (Europa Press) -

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este martes a Pedro Sánchez de corromper las instituciones para estar "unos meses más en la Moncloa", generando un "clima irrespirable" en España. El jefe del Ejecutivo le ha respondido cuestionado su autonomía política y subrayando que la agenda se la marcan los medios de comunicación conservadores.

Durante la sesión de control al Gobierno en el Senado, ambos dirigentes han protagonizado un duro rifirrafe parlamentario en el que Feijóo ha hecho un repaso de la actualidad de los últimos 15 días en España con la decisión del suprimir el delito de sedición "desprotegiendo al Estado" o la revisión de las condenas a los delincuentes sexuales tras la entrada en vigor de la "Ley del solo sí es sí".

Así, ha criticado que Sánchez haya "negociado el Código Penal con los que delinquieron la unidad territorial y amenazan con volver a hacerlo", y ha señalado que en este momento se estén "excarcelando agresores sexuales" por la "soberbia" del Ejecutivo a la hora de legislar.

Feijóo también ha aludido a la tragedia de Melilla y las "metiras" del Gobierno; a las "dificultades" de las familias para hacer la cesta de la compra; el informe del Banco Central Europeo (BCE) "desacreditando" el impuesto a la banca; o que el Gobierno haya pedido a los medios "reservar un espacio" para lo que cuentan en el Consejo de Ministros.

Según Feijóo, todos estos hechos evidencian que el Gobierno "daña" el prestigio de España y "lo único" que mantiene al Gobierno unido es "el ansia de poder". "Su Gobierno ha entrado en shock y créame, los daños para usted ya son irreparables", ha espetado al jefe del Ejecutivo.

A su entender, el "problema" de Sánchez es que para estar "unos meses más en La Moncloa está arrastrado a toda la nación". "Y no hay institución, organismo o política de Estado que no se hayan impregnado en un barniz de indignidad. Está generando usted un clima irrespirable en España", ha proclamado.

Dicho esto, ha dirigido varias preguntas a Sánchez, empezando por si ve "acertado" suprimir la sedición después de que él mismo dijera que lo ocurrido en Cataluña en 2017 era "claramente un delito", y si va a rebajar ahora las penas de corrupción por malversación de fondos públicos, después de que en 2018 llegara al Gobierno "supuestamente con la bandera de la higiene democrática".

Además, y dado que por "mandato de la minoría" independentistas ha aceptado "vergonzosamete derogar el Código Penal", ha emplazado a Sánchez a aclarar en el Senado si va a atender el "clamor de la mayoría de los españoles que piden no rebajar las penas a los agresores sexuales". "Son preguntas de España, señoría", ha finalizado.

Sánchez a feijóo: "¿dónde ha dejado su moderación?"

Sin embargo, Sánchez --que no ha respondido a estas cuestiones en su intervención-- ha abierto su discurso preguntando al jefe del Ejecutivo "donde ha dejado su moderación". "¿En objetos perdidos con su supuesta autonomía política?", ha enfatizado, para añadir que Feijóo con sus "insultos" no daña al Gobierno sino la convivencia.

A renglón seguido, ha preguntado a Feijóo si cree que en España hay un problema de violencia de género. "Si lo hay ¿por qué pactan con aquellos que niegan la violencia de género y la banalizan?", ha exclamado, en alusión al acuerdo de Gobierno del PP y Vox en Castilla y León.

Además, ha resaltado que en 40 años de democracia, el PP ha votado en contra de las leyes del divorcio, aborto e igualdad entre hombres y mujeres, así como de la ley de Libertad Sexual. "Y ayer mismo conocimos las directrices que está dando el fiscal general del Estado y también dicen no a esas directrices. No les preocupan los derechos de las mujeres", ha criticado, para asegurar que el Gobierno del PP "puso a un militante del PP al frente del Tribunal Constitucional", por lo que ha "manipulado" esa institución.

En este punto, el presidente del Gobierno ha criticado que el PP se dedique a dar "lecciones de constitucionalismo" cuando lleva cuatro años "incumpliendo" con la Carta Magna y no renueva las instituciones. "Antes de dar lecciones de constitucionalismo, cumpla con la Constitución. Antes de dar lecciones de higiene, vengan ustedes lavados", ha aseverado.

Feijóo: "no pactamos presupuestos por presos"

En su réplica, Feijóo ha tirado de ironía para asegurar que Sánchez es el presidente "más moderado que ha tenido España" y ha respondido a sus críticas al PP por pactar con Vox afirmando que "en todo caso, su partido no pacta Presupuestos por presos ni por la unidad territorial" de España.

"Usted preside un Gobierno en llamas porque ha dejado de gobernar se ha dedicado a un incendio tras otro", ha manifestado, para añadir que cuando eso pasa todo el mundo "intenta escapar" y a la sesión de control ni siquiera han acudido los ministros y cargos de Podemos "no están". La formación morada no cuenta con senadores en la Cámara.

Feijóo ha afirmado que a él no le interesa "ser implacable" sino ofrecer una "alternativa imbatible". "Por eso, no le voy a insultar en las sesiones de control porque para eso ya llegan ustedes", ha dicho a Sánchez.

Dicho esto, ha insistido en que llegó a Moncloa en 2018 presentándose como "adalid de la limpieza democrática", asegurando que venía a "luchar contra la corrupción", pero lo que ha hecho es intentar "corromper las instituciones para ponerlas a su servicio y al servicio de sus socios, sacando de la cárcel a los condenados por el Tribunal Supremo" y derogando el delito de sedición. A su entender, el jefe del Ejecutivo "no tiene límites, pero España sí".

"Ojalá pudiéramos hacerle una moción de censura. Le garantizo que la próxima vez que nos veamos en el Congreso de los Diputados, será en mi debate de investidura", ha proclamado, cosechando un aplauso de la bancada 'popular'. Eso sí, ha añadido que esa moción de censura ya se hará el próximo 28 de mayo en las elecciones autonómicas y municipales, y se empezará a "pasar página de la pesadilla más grande que ha vivido España".

Sánchez y la convivencia en cataluña

El jefe del Ejecutivo ha recordado a Feijóo que los españoles votaron en 2019 e hicieron primera fuerza al PSOE, al tiempo que ha sacado pecho de las medidas que está aprobando, como el acuerdo con los bancos para que "un millón de familias se vea beneficiadas ante el alza del euribor".

Después, ha puesto el acento en que uno de los principales problemas de estos 40 años de democracia ha sido "la crisis de convivencia de Cataluña". Según ha indicado e los siete años de Gobierno de Mariano Rajoy se produjeron "sendos referéndums de independencia" y el PP "miró para otro lado" y estuvo "a por uvas".

En aquel momento, ha subrayado que el PSOE que él lideraba apoyó a Rajoy con la aplicación del artículo 155 pero ahora el PP ahora no está con el Gobierno, algo que ha achacado a que a los 'populares' "no les interesa resolver el problema de Cataluña". A su juicio, solo quieren "confrontar territorios" para "arañar" votos en el resto de España.

Tras asegurar que la mayoría de los catalanes "quiere la España de 2022" y no la de 2017, ha asegurado que hoy en Cataluña "prima la convivencia y no la confrontación" y ha añadido que su Gobierno seguirá avanzando en esa hoja de ruta para la reconciliación. A su entender, al PP "no le importa Cataluña".

Además, ha sacado a relucir la portada de 'El Mundo' asegurando que el PP anima a Feijóo a ser "implacable" con Sánchez, y ha indicado que ese mismo diario advertía de cómo el PP temía un acuerdo para el Consejo General del Poder Judicial. "Usted presume de ser un político previsible y es cierto, no hay más que leer las portadas de los medios conservadores para saber qué va a hacer y decir ese día", ha finalizado

