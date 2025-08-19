Feijóo acusa a Sánchez de "improvisar" ante los incendios y "escatimar" medios a las comunidades

MADRID, 19 Ago. 2025 (Europa Press) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha vuelto a criticar la respuesta del Gobierno de coalición frente a la ola de incendios forestales y ha recalcado al presidente Pedro Sánchez que su "deber" es "prestar socorro" a las comunidades autónomas y no "escatimar" medios ni "improvisar".

En un mensaje en la red social X, Feijóo se ha hecho eco de las quejas de los presidentes de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y de Galicia, Alfonso Rueda, por la falta de medios contra los fuegos, y lo ha contratado con las noticias que apuntan a que España sólo ha invertido 2,7 de los 71 millones de fondos europeos previstos para gestión forestal, y con el retraso en desarrollar el prometido Mecanismo Nacional e Respuesta en Emergencias.

"Cinco días pidiendo reforzar a las Fuerzas Armadas y la mayoría de lo pedido no ha llegado. Cinco años sin aprobar un Mecanismo Nacional de Respuesta de Protección Civil. Los fondos de prevención, sin invertir. El deber de Sánchez es prestar socorro, no escatimar e improvisar siempre", ha escrito en el mensaje recogido por Europa Press.