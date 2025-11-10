Feijóo acusa a Sánchez de "interferir" ante el Supremo al proclamar la inocencia del fiscal general en pleno juicio
MELILLA, 10 Nov. 2025 (Europa Press) -
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este lunes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "interferir" ante el Tribunal Supremo y de "romper la independencia judicial" al haber proclamado la inocencia del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, antes de que haya sentencia.
Feijóo se refería así a las declaraciones realizadas este domingo por Sánchez en una entrevista al diario El País en las que aseguraba que el fiscal general es inocente y "más aún tras lo visto en el juicio" que se sigue contra él por un supuesto delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
El presidente del PP ha subrayado que en ningún momento de los "50 años de democracia" se había producido una injerencia semejante. "Que el presidente del Gobierno interfiera delante del Tribunal Supremo es un síntoma inequívoco de su falta de calidad democrática y de su falta de ética y de responsabilidad", ha sentenciado Feijóo durante su intervención en Melilla donde este lunes se ha reunido el Comité de Dirección del partido.
