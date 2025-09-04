Feijóo acusa a Sánchez de manchar la apertura del Año Judicial y critica que someta al Rey a un choque institucional

MADRID, 4 Sep. 2025 (Europa Press) - El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de manchar la apertura del año judicial "atacando a jueces" y ha lamentado que someta al Rey Felipe VI a presenciar un "choque institucional sin precedente" con la presencia del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que está procesado y a la espera de ser juzgado por el Tribunal Supremo. Un día después de anunciar que no acudiría al arranque del Año Judicial alegando que "participa un fiscal general del Estado que incurrió en desviación de poder según el propio CGPJ" y que "está a la espera de ser juzgado por el propio Tribual Supremo", Feijóo ha reafirmado su negativa a acudir, acusando a Sánchez de empañar el acto por mantener en el puesto a García Ortiz. "Quien mancha la apertura del año judicial es Sánchez atacando a jueces y un fiscal general procesado que se empeña en intervenir ante el Supremo que le investiga", ha expresado el líder de la oposición en un mensaje en la red social X. Feijóo, además, ha lamentado que se someta al Rey a que "presencie este choque institucional sin precedente". "Es un error que no avalaré con mi presencia", ha recalcado el presidente de los 'populares'. Fuentes del PP detallaron este miércoles que Feijóo participará el viernes en la inauguración del curso político del PP de la Comunidad de Madrid junto a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que está convocado para "el mismo día y a la misma hora" que la apertura del Año Judicial. El PP ha asegurado que "profesa el mayor de los respetos hacia el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Supremo" y ha resaltado que es "el mismo que tiene hacia la Corona en general y hacia Su Majestad el Rey en particular". En este sentido, fuentes de Zarzuela han informado de que el PP ha comunicado a la Casa del Rey la decisión de su presidente de no asistir al acto del viernes, sin entrar a valorar los motivos de la misma. Precisamente, Felipe VI ya recibió en audiencia este mismo miércoles en Zarzuela al fiscal general, quien le hizo entrega de la memoria de la Fiscalía.