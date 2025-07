Feijóo acusa a Sánchez de usar la financiación como "moneda de cambio" para seguir y promete no rendirse a las minorías

MADRID, 14 Jul. 2025 (Europa Press) - El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este lunes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de usar la financiación como "moneda de cambio" para seguir en el Palacio de la Moncloa y ha recalcado que el dinero de todos los españoles "no está para financiar el tiempo en el Gobierno de ningún presidente". Por eso, se ha comprometido a "no rendirse a las minorías políticas" si gobierna. "La igualdad de los ciudadanos en el acceso a los servicios públicos no puede depender del código postal. Y España necesita recuperar un Gobierno que sirva a una mayoría de españoles y que no se rinda a las minorías políticas. Eso es lo contrario de la democracia", ha declarado Feijóo en la presentación de la conferencia del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, organizada por el diario 'La Razón'. Tras recalcar que el acuerdo del Gobierno de Pedro Sánchez y la Generalitat en materia de financiación "no ha sido una excepción", el jefe de la oposición ha asegurado que "los recursos de todos no pueden estar repartidos por una minoría". "El dinero de todos los españoles no está para financiar el tiempo en el Gobierno de ningún presidente de Gobierno", ha avisado, para subrayar que él "siempre he intentado ser un presidente radicalmente honesto" y "radicalmente riguroso en la gestión del dinero público", así como "radicalmente comprometido con el servicio público". Así se ha pronunciado Feijóo después de que el Gobierno y la Generalitat hayan acordado este lunes --tras la reunión de la comisión bilateral en Barcelona-- el nuevo sistema de financiación autonómica, que se basará en los ingresos de las comunidades autónomas y no en el gasto como hasta ahora, aunque no estipula ni cifras ni fechas exactas. ((HABRÁ AMPLIACIÓN))