Feijóo acusa al Gobierno de "activar conductas delictivas" en reuniones de "la mafia" con Leire Díez y pide aclaraciones

MADRID, 18 Nov. 2025 (Europa Press) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este martes a Presidencia del Gobierno de "activar conductas delictivas" contra jueces, fiscales y Guardia Civil en las reuniones de "la mafia" a la que asistía la exmilitante del PSOE Leire Díaz. Por eso, ha urgido al Ejecutivo a ofrecer explicaciones de manera inmediata.

"Espero que en los próximos minutos nos digan exactamente qué hacía allí una de las personas de máxima confianza del presidente del Gobierno que trabaja en su gabinete y hoy además es el número dos del ministerio", ha dicho Feijóo, en alusión a la presencia de Antonio Hernando, ex número dos del gabinete de Sánchez y actual secretario de Estado en el ministerio de Óscar López.

Al ser preguntado expresamente por las declaraciones del empresario Javier Pérez Dolset situando a Antonio Hernando en su reunión en la sede socialista de Ferraz con Leire Díaz y con Santos Cerdán, exnúmero tres del PSOE, Feijóo ha insistido en que el Ejecutivo debe ofrecer aclaraciones.

Así, ha criticado que el Gobierno aún no haya explicado "cómo es posible que una de las personas más importantes del gabinete del presidente del Gobierno haya estado en unas reuniones para activar conductas delictivas contra jueces, fiscales y Guardia civil".

Según Feijóo, "ya queda claro que no solamente el PSOE era el que impulsaba la mafia sino que estaba el Gobierno". "Pero no cualquier miembro del Gobierno, sino el gabinete del presidente del Gobierno", ha resaltado en declaraciones a los medios tras asistir a la IV edición del Foro Metafuturo en el Ateneo de Madrid.

LEIRE DÍEZ DICE QUE EL PAPEL DE HERNANDO "NO ERA ACCESORIO"

Este martes, Díaz, ha asegurado que el papel de Antonio Hernando en las reuniones que tuvieron con el PSOE "no era accesorio" y ha cargado contra algunos dirigentes del Partido Socialista, como Diana Morant y Óscar Puente, que este lunes aseguraron que era Antoñita la Fantástica y un "folletín". En opinión de Díez, estos dirigentes no se respetan a sí mismos por "decir tonterías": "allá ellos".

Así se ha pronunciado hoy durante una entrevista en Tele 5, recogida por Europa Press, en la que ha hecho referencia a la declaración que este lunes hizo ante el juez Zamarriego --que la investiga por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho--, donde explicó que se había reunido en dos ocasiones con Santos Cerdán pero dijo no tener ningún vínculo con el partido ni haber ofrecido favores.