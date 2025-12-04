Feijóo acusa al PSOE de "mirar para otro lado" en el 'caso Salazar': "Es un partido peligroso para las mujeres"

DON BENITO (BADAJOZ), 4 Dic. 2025 (Europa Press) -

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al PSOE de "mirar para otro lado" en el caso del exdirigente socialista Francisco Salazar e "intentar dar carpetazo" a las denuncias de acoso sexual. A su entender, lo que está ocurriendo acredita la "doble moral" y la "hipocresía en la defensa de las mujeres" del partido que lidera Pedro Sánchez.

"Se ha desmoronado toda la política feminista del Partido Socialista. El PSOE es un partido peligroso para las mujeres", ha declarado Feijóo a los medios en Don Benito (Badajoz), tras ser preguntado cómo valora la actuación del PSOE en este caso después de que anoche se convocase una reunión de urgencia en la Comisión de Igualdad para afrontar el llamado 'caso Salazar'.

Al ser cuestionado sobre si cree que se debería judicializar este caso —por ejemplo la socialista Adriana Latra pide elevarlo a la Fiscalía—, Feijóo no ha respondido a ese extremo y se ha centrado en atacar al PSOE asegurando que "la hipocresía en el feminismo socialista" sigue "creciendo" y "se sigue manifestando en todo su esplendor".

Tras afirmar que "hay conductas que se califican por sí solas", ha criticado que no fuera "detectado" el comportamiento de Paco Salazar, que trabajó "seis años el Palacio de la Moncloa", y que tampoco fuera "apartado de su responsabilidad". A su entender, eso acredita "la doble moral y la hipocresía en la defensa de las mujeres por parte del Partido Socialista".

"SE HA INTENTADO DAR CARPETAZO" A ESTE CASO

"Decir que uno es feminista porque es socialista es un sarcasmo", ha aseverado el presidente del PP, para añadir que ha quedado "claro" que se ha "intentado dar carpetazo a las denuncias de sus compañeras".

Es más, Feijóo ha resaltado que recientemente la ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, "se ha reunido y ha comido" con Paco Salazar y "ha sido otra vez contratado en la Moncloa".

"Y yo me pregunto, ¿y los socios del Gobierno qué actitud están teniendo? ¿Mirando para otro lado? ¿Aceptando este tipo de agresores sexuales? Yo de verdad que me avergüenzo de esta situación", ha exclamado.

"FEMINISMO DE PACOTILLA"

Después, se ha referido a este asunto también durante la comida-mitin con la candidata del PP a la reelección, María Guardiola, Feijóo ha echado en cara al PSOE haber "amparado a un supuesto acosador en Moncloa", recordando que estuvo "seis años trabajando en Moncloa y en Ferraz".

"Y le han dado carpetazo a las denuncias hasta que la presión pública se ha vuelto insoportable. Al PSOE no le importa que haya mujeres acosadas, les importa que se sepa", ha afirmado el líder del Partido Popular.

Además, ha recordado la campaña del PSOE el pasado 25 de noviembre 'Calladita no estás más guapa'. "Si el agresor es del partido, hermana, ya veremos si te creo. Es el nuevo eslogan del PSOE, la mayor hipocresía del sanchismo ha sido el feminismo de pacotilla. Y ahora toda España lo sabe", ha concluido.