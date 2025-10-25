Feijóo advierte a Sánchez que mentir en la comisión del Senado supondría "sumar a su Gobierno un nuevo delito"

ZARAGOZA, 25 Oct. 2025 (Europa Press) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha emplazado este sábado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a que el próximo jueves diga "la verdad" sobre la corrupción que afecta a su partido y su entorno ante la comisión del Senado que investiga el 'caso Koldo' porque "no podrá huir eternamente" y mentir supondría "sumar a su Gobierno un nuevo delito": "Antes o después tendrá que confesar, pagar e irse", ha dicho.

Durante su participación en el Día del Afiliado en Aragón, donde ha estado acompañado por el presidente de esa comunidad, Jorge Azcón, Feijóo ha subrayado que Sánchez se convertirá en el primer presidente en ejercicio de toda la historia democrática de España que comparece en una comisión de investigación sobre la corrupción en una Cámara.

"En la actualidad de la política europea, un presidente nunca ha tenido que contestar por más corrupción de la que tendrá que contestar el señor Sánchez", ha advertido el dirigente 'popular', quien le ha avanzado, "para que no se sorprenda y prepare su comparecencia" del jueves, que el PP le hará "todas las preguntas que le formularían los periodistas a los que concede entrevistas".

Feijóo ha avisado al presidente de que "sólo tiene tres opciones" frente a la comisión de investigación: decir la verdad, lo cual cree que será "muy difícil"; mentir, lo que supondría "sumar a su Gobierno un nuevo delito, o "ponerse a la defensiva y no responder".

"Yo le digo que escoja bien porque no va a huir eternamente. Antes o después tendrá que confesar, antes o después tendrá que pagar y antes o después tendrá que irse", ha enfatizado entre los aplausos de los asistentes.

