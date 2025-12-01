Feijóo afea al PSOE que "silencie supuestos acosos sexuales en sus filas" tras su campaña 'Calladita no estás más guapa'

MADRID, 1 de diciembre de 2025 (Europa Press)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha recriminado este lunes al PSOE que "silencie supuestos acosos sexuales en sus filas", en alusión a la investigación interna contra el exdirigente socialista Paco Salazar, cuando el pasado 25 de noviembre lanzó la campaña 'Calladita no estás más guapa'.

"Escriben en las pancartas 'Calladita no estás más guapa' y luego silencian supuestos acosos sexuales en sus filas, o cierran sin investigar los fallos de las pulseras anti-maltrato defectuosas", ha señalado Feijóo en un mensaje en su cuenta oficial de 'X', que ha recogido Europa Press.

Sin embargo, la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha indicado que todavía no ha finalizado la investigación interna contra Paco Salazar por presunto acoso sexual y ha asegurado que seguirán hasta el final aunque ya no sea militante del PSOE, después de que las denunciantes se quejasen de que la información relativa al caso desapareció de la plataforma digital que registra el seguimiento del caso.

"Este proceso no ha concluido, la pérdida de condición de afiliado no supone el fin del procedimiento", ha señalado Mínguez en una rueda de prensa desde la sede socialista en la calle Ferraz al ser interrogada por la falta de avances en la investigación de dos denuncias anónimas presentadas hace cinco meses.

FEMINISMO DE PACOTILLA EL DEL PSOE

Más cargos del PP han salido en tromba contra el PSOE recordando aquella campaña del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. "Calladitas han dejado a las denunciantes de acoso sexual del amigo de Pedro Sánchez. Feminismo de pacotilla el del PSOE. Qué vergüenza", ha escrito en la misma red social la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz.

De la misma manera, la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha afirmado que "si eres del PSOE y te acusan de acoso, la dirección mira para otro lado, igual que con los errores de las pulseras anti maltrato". "Y la ministra de Igualdad ahí sigue. Ese es su feminismo", ha subrayado, para añadir que "solo les importan las mujeres para intentar sacar rédito electoral".

También la portavoz del Grupo Popular en el Senado, Alicia García, ha criticado que dentro del PSOE hagan "desaparecer denuncias por acoso" cuando el 25N "sacó la campaña 'Calladita estás más guapa'". "No era una campaña: es una confesión. Calladas están todas las falsas feministas del PSOE mirando para otro lado", ha enfatizado.

MUCHO FEMINISMO DE PANCARTA Y POCOS HECHOS

La vicesecretaria de Política Social del PP, Carmen Fúnez, ha asegurado que "las mujeres que denunciaron abusos dentro del PSOE no recibieron seguimiento ni apoyo". A su juicio, para ellos "la igualdad solo cuenta si sirve a sus intereses electorales" y "cuando no, miran hacia otro lado".

En su cuenta oficial en 'X', el PP ha afirmado que el PSOE "no solo falla en los protocolos, también en los principios" y ha añadido que "el silencio cómplice ante el abuso no es un accidente" sino una decisión. "La izquierda es esto: mucho feminismo de pancarta y pocos hechos", ha finalizado.