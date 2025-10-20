Feijóo, ante empresarios: “Los que les piden facturas y comprobantes son los que no vieron la corrupción más cercana”

BURGOS, 20 Oct. 2025 (Europa Press) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha denunciado este lunes ante empresarios que "los mismos que piden facturas y comprobantes son los que no vieron o no quisieron ver la corrupción más cercana", y ha recalcado que "cada euro que gestiona un Gobierno viene del esfuerzo de alguien", algo que "merece respeto, rigor y decencia".

Así se ha pronunciado Feijóo en Burgos, en el XVIII Congreso Nacional de la Empresa Familiar, aludiendo de forma implícita al dinero en metálico que circulaba por la sede de Ferraz y del que el PP exige los resguardos y comprobantes bancarios.

Precisamente este lunes el magistrado del Tribunal Supremo a cargo del denominado 'caso Koldo', Leopoldo Puente, ha acordado citar como testigos al exgerente del PSOE Mariano Moreno y a la trabajadora de la Secretaría de Organización del partido Celia Rodríguez para aclarar los pagos en metálico de determinadas cantidades por parte del PSOE en favor del exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García.

DICE QUE LA CORRUPCIÓN "ROBA ENERGÍA MORAL"

Feijóo ha enumerado los motivos de desafección de los ciudadanos, citando entre ellos el relativo a la corrupción. Así, ha dicho que cada autónomo, cada empresa y cada familia "sabe lo que significa justificar hasta el último céntimo y, sin embargo los mismos que les piden facturas y comprobantes son los que no vieron o no quisieron ver la corrupción más cercana".

El presidente del PP ha señalado que "no hay mayor inmoralidad en política que castigar al que cumple y beneficiar a quien abusa". "Y esto es ética, pero también es economía", ha enfatizado.

En este sentido, Feijóo ha recalcado que "la corrupción no solo roba dinero, roba energía moral" y ha avisado que "un país agotado moralmente nunca puede prosperar".

LA TIENDA DE SU ABUELA

Feijóo ha acabado su intervención con una reflexión personal, recordando que su primer contacto con el valor del trabajo fue en "una pequeña tienda de ultramarinos de un pequeño pueblo" de Galicia que regentaba su abuela.

"Fue una lección de vida. Allí aprendí que cada euro, entonces pesetas, cuenta y es un medio, es la base de la autonomía personal y familiar, de la libertad, del respeto a uno mismo", ha dicho, para añadir que eso luego lo trasladó "a los distintos destinos de la administración y de la gestión pública".

Feijóo ha resaltado que "cada euro que gestiona un Gobierno viene del esfuerzo de alguien, con nombre y apellidos". "Y eso merece rigor, respeto y decencia", ha enfatizado. Por eso, ha asegurado que se marca como prioridad restaurar la decencia en la gestión, subrayando que él tiene claro que "quien gestiona mal el dinero público, comete un error político, pero también un error moral".