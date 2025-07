Feijóo asegura que las CCAA del PP son "las únicas" que han acogido a menores migrantes no acompañados

MADRID, 31 Jul. 2025 (Europa Press) - El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido que las comunidades autónomas del PP son "las únicas" que han acogido a menores migrantes no acompañados y ha criticado el planteamiento "falaz" del Gobierno, que ha dejado a Cataluña y al País Vasco fuera del reparto de estos niños y niñas. "Las comunidades autónomas del Partido Popular son las únicas que han acogido menores. Y además, resulta que hay un pacto para que las comunidades de Cataluña y del País Vasco no acojan más menores, así que todas tienen que acogerlas en el Partido Popular. Este es un planteamiento falaz", ha reprochado Feijóo este jueves en su balance del curso político. Según ha recordado el líder del PP, hay una sentencia del Tribunal Supremo que obliga al Gobierno a hacerse cargo de más de 1000 menores migrantes que han pedido asilo, y ha afeado al Gobierno que "sigue incumpliendo" las sentencias del alto tribunal. Además, ha criticado que el Ejecutivo ha hecho "caso omiso" de la propuesta que en septiembre de 2024 le hicieron los 13 presidentes de comunidades autónomas del Partido Popular y el presidente de Canarias "para gestionar los menores no acompañados". En su lugar, según ha lamentado, el Gobierno "ha hecho propuestas y legislaciones en contra de la inmensa mayoría de las comunidades autónomas". "En fin, nuestros planteamientos de solidaridad son planteamientos conocidos. Lo que no podemos es tutelar a menores cuando no tenemos ni herramientas, ni medios, ni capacidades para cumplir la ley del menor", ha insistido Feijóo. En concreto, en cuanto a la propuesta del Gobierno de trasladar a 400 menores migrantes a un centro de Pozuelo, en Madrid, y el rechazo del ayuntamiento de Pozuelo, Feijóo ha calificado de "sorprendente que un gobierno quiera utilizar un centro que no cumple la normativa urbanística para hacer una actividad que está prohibida".