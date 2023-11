Censura el Gobierno "activista" y "enorme" de Sánchez y dice que en este mes anunciará los cambios en el PP para "reforzar" equipos

MADRID, 21 Nov. 2023 (Europa Press) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que el ultraliberal Javier Milei ha acabado con el "peronismo corrupto" en Argentina tras su victoria en las elecciones del pasado domingo mientras que en España se "consolida" un "cierto peronismo occidental" con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y su vicepresidenta, Yolanda Díaz.

"Mientras Argentina ha acabado con el peronismo, en España se ha consolidado el peronismo, un cierto peronismo occidental europeo", ha declarado Feijóo en una entrevista en Antena 3, que ha recogido Europa Press.

Al ser preguntado entonces quién sería Perón y quién Eva, ha indicado que el primero podría ser Pedro Sánchez mientras que Eva "sin ninguna duda sería la señora Yolanda Díaz". "Es una buena pareja para entender lo que podría ser el peronismo español", ha aseverado.

Dice que el pp apoyó a macri, que dio apoyo a milei en segunda vuelta

En cuanto a si le preocupa que Milei sea el próximo presidente de Argentina, ha indicado que él y el PP apoyaron al expresidente de Argentina, Mauricio Macri, quien en la segunda vuelta a Milei. Según ha señalado, Macri ofreció ese respaldo al candidato de Libertad Avanza ante el "peronismo corrupto" que "está destruyendo la capacidad económica de Argentina" y "creando pobreza", con "un 140 de inflación".

"Espero a que el señor Milei nombre Gobierno, pero en democracia hemos de aceptar que hay uno que gana y otro que pierde y el señor Milei ha ganado dos elecciones", ha manifestado, para añadir que deben felicitar a los argentinos por haber "acabado por el peronismo".

El mismo día que han tomado posesión los nuevos ministros de Sánchez, Feijóo ha señalado que en el nuevo Ejecutivo hay "ocho o nueve ministros que son absolutamente innecesarios" y ha criticado que "otra vez" haya un gabinete "enorme". A su entender, debería haber 13 o 14 ministros como máximo, dado que están "descentralizadas" a las CCAA la mayoría de sus competencias. "Creo honradamente que España no está para esto", ha aseverado.

El gobierno "activista" y "militante" de sánchez

Tras definir a este Gobierno como "activista" y "militante", ha señalado que los nuevos ministros han prometido lealtad al Rey y a la Constitución cuando "algunos" de los pactos en los que se apoya el nuevo Ejecutivo "van contra la Constitución".

Además, ha criticado nombramientos como el del exalcalde de Valladolid, Óscar Puente, al que ve como "un azote al parlamentarismo con un mínimo de estilo". Y en el caso de la nueva ministra de Sanidad, Mónica García, se ha reafirmado en que es un Gobierno "activista".

Feijóo sí que ha reconocido que Jordi Hereu, exalcade de Barcelona, es "una esperanza" porque es una persona "moderada" y ha dicho que "ojalá" funcione el Ministerio de Industria que va a dirigir.

Al ser preguntado si en caso de estar en Moncloa su ministro de Industria sería del PNV --después de que haya trascendido que ofreció esa cartera a esa formacion--, Feijóo ha reconocido que entre un minstro de Industria del PNV o un ministro de Industria de Sumar o "de los que nos tiene acostumbrado el PSOE", podría "ser mejor el del PNV".

Sin embargo, ha subrayado que en las conversaciones que tuvo con ese partido antes de su investidura "no empezó a negociar" porque Andoni Ortuzar le dejó claro que "necesita al Partido Socialista" para mantener el Gobierno vasco.

¿gamarra seguirá en el congreso?

Tras asegurar que el PP no se va a "callar" y promoverá una nueva concentración a primeros de diciembre para defender la Constitución, Feijóo ha señalado que en este mes va a "ordenar" el Grupo Popular y el partido para ejercer la oposición, con cambios en las portavocías.

Además, ha dicho que tienen "claro" que no puede ostentar la misma persona la Secretaría General del PP y la portavocía del Grupo Popular. Preguntado entonces si Cuca Gamarra va a seguir como secretaria general, ha respondido: "Usted deduce y me parece que todas sus deducciones están muy bien hechas, pero yo no lo he dicho".

Feijóo ha insistido en que va a "reforzar" los equipos en el Congreso, en el Senado y en el partido ante la "gran responsabilidad" que tienen por delante y ha señalado que va a cumplir "su compromiso" de hacerlo en noviembre, con una reunión del Comité Ejecutivo de su partido.