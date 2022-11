Feijóo ataca a Sánchez por querer derogar sedición y renovar CGPJ: "No se puede jugar con dos barajas"

"No se puede servir a la independencia judicial y a la dependencia judicial", avisa el jefe de la oposición

L'hospitalet de llobregat (barcelona), 18 nov. 2022 (europa press) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha avisado este viernes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "no se puede jugar con dos barajas", en alusión a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y a la derogación del delito de sedición, ya que considera que son dos proyectos contradictorios.

"No se puede servir a la independencia judicial y a la dependencia judicial, no se puede servir a la despolitización del sistema judicial y a la politización", ha advertido Feijóo en declaraciones a los medios tras visitar las instalaciones del Grupo Sifu en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) junto con el líder del PP catalán, Alejandro Fernández, y la eurodiputada Dolors Montserrat.

El dirigente popular ha reprochado al Gobierno que cuando empezaron a negociar sobre la renovación del CGPJ "en la habitación de al lado" se estaba hablando de derogar el delito de sedición, una iniciativa legislativa que considera que politiza la justicia y deja sin efecto las sentencias del Tribunal Supremo (TS), en sus palabras.

Considera que esta reforma da "la posibilidad a los condenados de redactar" el Código Penal y dejar fuera delitos por los que han sido condenados, en referencia a los líderes independentistas catalanes y las condenas tras el 1-O.

También ha acusado al Gobierno de "intervenir y usurpar" las competencias del CGPJ, y ha sostenido que no hay ningún precepto constitucional que diga que es inconstitucional no llegar a un acuerdo con el Gobierno, por lo que ha sostenido que no solo es una de las partes quien incumple al no llegar a un acuerdo para esta renovación.

Ley del 'sí es sí'

Feijóo ha vuelto a reclamar que alguien del Ministerio de Igualdad o del Ministerio de Justicia asuma responsabilidades por la "chapuza legal" de la conocida como Ley del 'Solo sí es sí', después de que se hayan rebajado las penas a violadores al eliminar la distinción entre agresión y abuso sexual.

"Veremos si el presidente puede destituir a una ministra que no ha nombrado", en referencia a la ministra de Igualdad, Irene Montero, de Unidas Podemos, y ha reclamado que, sino puede cesarla, busque responsables en el Ministerio de Justicia, en manos de los socialistas.

El líder popular ha afirmado que estarían a favor de llegar a un acuerdo para modificación de esta ley: "Cómo no vamos a estar de acuerdo en la modificación de esa chapuza legal. Es imprescindible hacerlo y hacerlo ya", ha dicho al ser preguntado por si se abriría a pactar para modificar el texto.

Encuestas para "la parroquia socialista"

Sobre los resultados de este viernes de la encuesta del CIS sobre intención de voto que da una ventaja de 5,5 puntos al PSOE sobre el PP, Feijóo ha asegurado que en su partido están "hartos de la utilización de dinero público para hacer las encuestas que quiere trasladar el PSOE a los españoles".

Para él, el resultado de esta encuesta es "la acreditación del uso del dinero público de forma fraudulenta para trasladar ánimo a la parroquia socialista", y ha reclamado que deje de gastarse dinero público en hacer autoencuestas para el PSOE, en sus palabras.

Tras la visita de Grupo Sifu, el líder popular ha mostrado su preocupación por el proyecto de ley de incentivos a la contratación laboral, ya que asegura que en su borrador desaparecían los centros especiales de empleo como el que ha visitado este jueves, algo que consideraría un gravísimo error que espera "que el Gobierno no cometa".

Cofinanciación de la dependencia

También ha apostado porque el Congreso recupere la comisión de discapacidad e impulsar ayudas a familias con miembros con discapacidad, y ha reclamado al Ejecutivo central que cumpla con las comunidades autónomas en la cofinanciación del 50% de la dependencia, ya que ha asegurado que ahora está "incumpliendo".

Feijóo también se ha comprometido a incluir entre sus prioridades el soterramiento de las vías en L'Hospitalet, y ha reprochado que el Gobierno no ejecute las inversiones en Cataluña a las que se compromete presupuestariamente: "Sería bueno para la credibilidad que aquello que se pone en el presupuesto se ejecute. Es un debe que me llevo en mi candidatura".

Europa Press