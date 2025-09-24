Feijóo avisa a Sánchez de que la "persecución judicial ya no cuela": "Es responsable del lodazal" de corrupción

MADRID, 24 Sep. 2025 (Europa Press) - El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha avisado este miércoles al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de que la "persecución judicial" a su Gobierno "ya no cuela" y lo ha situado como "responsable del lodazal" de corrupción que rodea al Gobierno, al PSOE y a su familia. Tras asegurar que el presidente "no merece tener un acta de diputado", ha apelado a los socios de investidura para que "pongan fin" a la legislatura.

En una rueda de prensa en el Congreso, Feijóo ha hecho hincapié en la "agenda judicial insoportable" que afecta a Sánchez, después de que la Audiencia Provincial de Badajoz haya enviado a juicio oral a su hermano, David Sánchez Pérez-Castejón, y de que el juez Juan Carlos Peinado haya informado a su esposa de que si la juzgan por un presunto delito de malversación lo hará un jurado popular. "No hay democracia sana donde el señor Pedro Sánchez siga siendo presidente del Gobierno de España. Es todo su entorno el que está siendo investigado por presuntos delitos", ha manifestado el presidente del Partido Popular.

Es más, ha asegurado que Pedro Sánchez "se ha rodeado de presunta delincuencia toda su trayectoria política". Por eso, le ha aconsejado que "se busque en otra cortina de humo" porque "la persecución judicial ya no cuela". "La responsabilidad penal de cada uno la acabará dirimiendo la justicia, pero la responsabilidad política está sentenciada. Sánchez es el responsable de este lodazal", ha afirmado rotundo el jefe de la oposición.

Feijóo ha insistido en que el "ritmo" al que avanza la agenda judicial del Gobierno, del PSOE y de la familia de Sánchez "es absolutamente insoportable" porque "los escándalos se suceden casi todos los días, a veces en cuestión de horas, otras en cuestión de minutos". Así, ha indicado que el hermano del presidente del Gobierno ha sido procesado "por la decisión unánime de los cuatro magistrados que conforman la Audiencia Provincial de Badajoz" y su esposa está "camino de un banquillo". Es más, ha dicho que "la propia influencia del presidente en casos de corrupción está bajo sospecha judicial".

En este punto, ha recordado "los tiempos en que el Partido Socialista exigía dimisión por estar imputado" y se ha preguntado "¿cuántos gobiernos democráticos soportarían ver en el banquillo a un familiar directo del presidente del Gobierno?", "mucho menos a dos", "¿Por qué tenemos que soportar esto en España?", ha interpelado. Feijóo ha dicho que se trata del "hermano, la mujer, el primer número dos --José Luis Ábalos--, el segundo número dos --Santos Cerdán--, todos los acompañantes de las primarias del señor Sánchez, el líder del PSOE en Extremadura y el fiscal general". Es más, ha resaltado que "incluso un juzgado ha pedido que se investigue el rescate de casi 500 millones de euros concedidos a una empresa en la que la mujer del presidente tenía intereses personales", en alusión a Air Europa.

“La respuesta a todo esto no es una persecución judicial. La respuesta a todo esto es que ya basta”, ha aseverado, para ironizar con que se pueda decir que Sánchez —de viaje en EEUU donde ha pedido parar el “genocidio” en Gaza— es “candidato a Nobel de la paz” cuando “no merece tener un acta de diputado en el Congreso”.

En este contexto, Feijóo ha apelado una vez a los socios de Pedro Sánchez y se ha preguntado “cómo es posible que ninguno de ellos ponga fin a este disparate ante la colección de imputaciones, procesamientos, encarcelamientos y banquillos alrededor del presidente”. A su entender, lo que está ocurriendo no se puede “zanjar” con “la teoría de la conspiración o de la persecución judicial”. “¿Qué pintan los socios en esta situación? ¿Por qué los socios sostienen a una persona con la corrupción que tiene a sus espaldas?”, ha preguntado Feijóo.

Además, ha subrayado que las derrotas parlamentarias del Gobierno son un “síntoma claro” de un “país paralizado” y con la legislatura “menos productiva” de la historia democrática, dado que “no hay presupuestos, no hay mayoría parlamentaria y no hay unanimidad en el Gobierno”. “Que el señor Sánchez entienda que no puede seguir así y que los socios le enseñen de una vez el final del camino de una legislatura que no lleva a ninguna parte”, ha declarado Feijóo, para resaltar que el país “no funciona” porque tiene “un Gobierno que no funciona”, en el que los ministros no tienen en la cabeza los asuntos de su ministerio sino la agenda judicial del presidente del Gobierno.

Al ser preguntado por las críticas al juez Peinado por parte del Gobierno y el PSOE, Feijóo ha señalado que las decisiones judiciales que afectan al hermano de Sánchez y a su esposa las están tomando “salas completas del Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, la Audiencia Provincial de Badajoz o la Audiencia Provincial de Madrid”. “¿Pero qué broma es esta? Pero no se dan cuenta que así no se puede seguir. Que no podemos estar desde este escritorio describiendo la realidad y el lodazal político, ético y moral en el que nos ha metido el presidente del Gobierno a toda la nación”, ha aseverado.

Por eso, ha insistido en que es un “disparate” continuar la legislatura porque Sánchez está “acorralado por todos los tribunales”, “no tiene mayoría parlamentaria” y “ni siquiera los partidos del Gobierno se ponen de acuerdo”. “En Europa, ningún primer ministro europeo aguantaría una sola de las circunstancias en las que se mueve el señor Sánchez”, ha proclamado, para recalcar que él no está “acostumbrado” a ver “cómo la reputación” de España se va “por un sumidero”.

LA MALVERSACIÓN Y UN JURADO POPULAR

Al ser preguntado expresamente cómo valora que un jurado popular pueda ser el que juzgue a la mujer del presidente del Gobierno tras la decisión del juez Peinado, Feijóo ha señalado que su partido no ha empezado a estudiar con detalle "la interpretación que se hace en el auto sobre las leyes procesales" pero ha indicado que "los temas de malversación pueden ser decididos por jurados populares".

"Por tanto, estamos ante un supuesto de aplicación de una ley procesal. Supongo que a los jurados populares tampoco les van a trasladar que hay una persecución judicial o que hay lawfare o que los jueces de nuestro país son de extrema derecha", ha asegurado.

Feijóo ha explicado que Begoña Gómez está siendo investigada "por cinco delitos" y el auto del juez Peinado hace referencia "a uno de ellos", el de malversación.

"Los otros cuatro entiendo que siguen en el ámbito de instrucción del juez que está investigando el caso", ha manifestado para recalcar que "todo parece indicar" que la esposa de Sánchez "va camino del banquillo" por la presunta malversación de caudales públicos.