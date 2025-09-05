Feijóo carga contra García Ortiz por "atreverse" a dar un discurso ante el TS y acusa a Sánchez de "fallar" al Rey

ARGANDA DEL REY (MADRID), 5 Sep. 2025 (Europa Press) - El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha arremetido duramente este viernes contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por el "inmenso error" de "atreverse" a dar un discurso delante del Tribunal Supremo en la apertura del año judicial cuando está "procesado", al tiempo que ha acusado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de "fallar" al Rey por permitir su presencia en ese acto solemne.

"Solo puedo decir lo que siento. Me alegro de no estar presente allí", ha aseverado Feijóo en su discurso de apertura del curso político que se ha celebrado en el madrileño municipio de Arganda del Rey junto a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de esta localidad, Alberto Escribano.

Feijóo ha denunciado el "bochorno" en el que el Ejecutivo ha convertido la apertura del curso judicial, recordando que el propio Pedro Sánchez abrió la semana "difamando a jueces simplemente porque investigan a su familia".

"Es un inmenso error y no podemos mirar para otro lado. Es un inmenso error que el fiscal general procesado se atreva a dar discursos delante del Tribunal Supremo a decir que hay que cumplir las leyes y perseguir a los delincuentes y esto hacerlo delante del tribunal que le está investigando y a lo mejor que le va a juzgar", ha aseverado, para subrayar que el PP no puede "mirar para otro lado" ante ese "error".

Feijóo ha justificado su decisión de no acudir al inicio del año judicial recordando que "el jefe de la oposición no tiene ninguna labor constitucional obligatoria para estar presente en ese acto" y ha insistido en que lo que está ocurriendo con un fiscal general procesado --por un presunto delito de revelación de secretos de la pareja de Ayuso-- es "una total anomalía" que no pueden "normalizar".

"QUIÉN FALLA AL JEFE DEL ESTADO ES QUIEN LE ABANDONA EN PAIPORTA"

Desde Moncloa consideran que ese plante supone una "grave desconsideración" al jefe del Estado. Y Feijóo ha respondido a esas declaraciones del Gobierno subrayando que es el jefe del Ejecutivo el que "falla" a Felipe VI con sus actuaciones.

"Quien le falla al jefe del Estado es quien le abandona en Paiporta en plena dana. Quien falla al jefe del Estado es el que no le manda a ministros de jornada en sus viajes", ha proclamado, para rematar que también le "falla" este viernes por permitir que "tenga que estar sentado al lado del fiscal procesado".

Dicho esto, el presidente de los 'populares' ha dejado claro que su formación "nunca" ha "fallado" al jefe del Estado y no le fallará "jamás" porque son "un partido constitucionalista" y "saben su responsabilidad".

Feijóo ha afeado a Sánchez que permita que García Ortiz siga al frente del Ministerio Público. "¿Quién podría pedirle al fiscal general del Estado que deje su puesto? ¿Quién podría pedirle que no vaya a este acto? ¿El que nombró de número 2 al señor Koldo? ¿El que nombró de número 2 al preso Santos Cerdán?

“¿Al que tiene su mujer plurimputada?", se ha preguntado con ironía. Feijóo ha admitido que todo esto genera una "enorme pena" y ha agregado que "no se lo merecen" ni los fiscales ni los jueces ni los españoles. Por eso, ha dicho que si llega a Moncloa "el Poder Judicial volverá a ser independiente y volverá a actuar en libertad". "Tienen mi palabra de que el Poder Judicial volverá a ser un poder independiente en España. Un poder en libertad, un poder que no le tenga miedo a investigar a los políticos y un poder que no acepte difamaciones ni calumnias del presidente del Gobierno", ha prometido.

AYUSO: "GRACIAS POR NO NORMALIZAR LO QUE NO ES NORMAL"

Previamente, Ayuso ha apoyado la decisión de Feijóo de no asistir al inicio del año judicial en el Tribunal Supremo y ha señalado que son bastante "más ordenados, cumplidores y dignos que muchos de los que hoy" le estaban "intentando dar lecciones" por no acudir. "Gracias por no normalizar lo que no es normal", ha dicho a Feijóo. Según Ayuso, el hecho de que el fiscal general participe en la apertura del año judicial cuando está "procesado" lo que indica, a su juicio, es lo que le importa el Poder Judicial y los ciudadanos a este Gobierno.

La presidenta madrileña ha afirmado que el Gobierno de Sánchez "ha decidido ir al choque, contra todo y dividirlo todo". "Jueces contra otros jueces, unos medios contra otros medios, unos ciudadanos contra los otros, hasta por las palabras", ha exclamado, para acusar al Ejecutivo de buscar continuamente la "bronca" y recurrir al calificativo de "fachosfera", utilizando un "manual de estilo en cualquier dictadura".

FEIJÓO ENUMERA LOS "TRES TEMORES" DE PEDRO SÁNCHEZ

Ante más de 1200 afiliados y simpatizantes del PP en Arganda del Rey, Feijóo ha asegurado que el Gobierno de Pedro Sánchez "no tiene liderazgo ni horizonte" y está "en fase de desesperación". "La verdad es que ya no son un gobierno, son un peligro", ha manifestado, para añadir que "no les mueve la vocación de servicio público" ni la "ambición por el poder" sino "el miedo".

En este sentido, ha subrayado que el "temor número uno del gobierno de Sánchez es la justicia", a la que teme "por lo que sabe" y "por lo que puede llegar a saber". Y por eso, ha proseguido, "su estrategia pues consiste en señalar a los jueces para que los jueces no le señalen a él". "Vamos, está a dos telediarios de decir que en España hay presos políticos. Si es que no conoce límites y es verdad", ha apostillado.

Feijóo ha indicado que el temor número dos del presidente del Gobierno son sus socios. "Vive atemorizado por si sus socios le echan. Por eso, les entrega lo que pidan", ha apostillado, para añadir que Sánchez "iría peregrinando de rodillas a Suiza si le hace falta para seguir gobernando. Sabemos bien que no es fácil hacer el camino. Imaginaros hacerlo de rodillas", ha enfatizado.

A renglón seguido, ha destacado que el "temor número tres" de Sánchez es "la mayoría del pueblo" y "por eso no quiere convocar elecciones" y "se resiste como gato panza arriba" alegando que si hay urnas se "paraliza" el país. "Antes de Sánchez el único que creía que las elecciones eran un incordio era Franco", ha afirmado.