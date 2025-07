Feijóo censura el “cupo separatista” y dice a los catalanes que Cataluña necesita “cambiar de Gobierno, no de pasaporte”

MADRID, 28 Jul. 2025 (Europa Press) - El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha vuelto a cargar este lunes contra el acuerdo para la financiación singular de Cataluña que él define como "el cupo separatista" y se ha dirigido directamente a los catalanes en su condición de partido más votado de España para explicarles que no necesitan "cambiar de pasaporte, sino de Gobierno". Durante su intervención ante el Comité Ejecutivo del PP, Feijóo ha arrancado la parte referida a Cataluña defendiendo que "la única división que debería haber en España es entre los españoles y el Gobierno indecente" que, a su juicio, preside Pedro Sánchez. El líder 'popular' ha admitido que "la mejor metáfora" sobre ese acuerdo fiscal ya la ha hecho el socialista Josep Borrell, quien lo comparó con "un supositorio demasiado grande para que pase de una vez", y ha hecho hincapié en que "el cupo separatista no financia servicios públicos, ni tan siquiera en Cataluña", sino que sólo "financia el separatismo". "España no merece un presidente del Gobierno que financie su estancia en el poder con lo que no le pertenece. En este caso, con el dinero de todos", ha clamado para denunciar, a renglón seguido que "todo funciona cada vez peor". TAMBIÉN PIERDEN CON UNA ESPAÑA EMPOBRECIDA Según Feijóo, los españoles están cada vez "más desatendidos" pero la prioridad del Gobierno es "privilegiar a unos pocos en contra de todos, catalanes incluidos". "Sé perfectamente cómo funcionan los independentistas. Dicen que su interés particular es interés de los catalanes, pero yo me revelo contra ese argumento, porque Cataluña y los catalanes también pierden con un país empobrecido". En este contexto, ha destacado que "el Estado no puede desaparecer de Cataluña y los primeros interesados en ello son los propios catalanes". Y es que, según sus tesis, "el problema de Cataluña no es España", sino que esta comunidad padece los mismos problema que el resto del país: "ocupación, inseguridad y difícil acceso a la vivienda". "Por eso, con la credibilidad de ser el primer partido de España, quiero lanzar dos mensajes muy claros. Al conjunto de los españoles: vuestra igualdad no está en venta. Y a los catalanes: no estáis solos. Vamos a solucionar nuestros problemas y lo haremos juntos. No es necesario cambiar de pasaporte, es necesario cambiar de Gobierno", ha enfatizado, aseverando que "más que nunca, Cataluña es España". "Vamos a salir de esta juntos y vamos a prosperar juntos", ha sentenciado. España necesita volver a crecer juntos, volver a reconocernos, que todos desde nuestra diversidad podamos sentirnos compatriotas. Y eso lo vamos a lograr. Vamos a unir, vamos a sumar, vamos a construir y vamos a convivir", ha concluido.