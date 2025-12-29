Feijóo comparece este lunes ante la prensa para hacer balance del curso político

MADRID, 29 Dic. 2025 (Europa Press) -

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, comparece este lunes 29 de diciembre ante los medios de comunicación para hacer balance del curso político de este año 2025, antes de tomar unos días de descanso en Navidad.

El jefe de la oposición considera que la legislatura está "acabada" y que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, debería convocar elecciones para que los españoles se pronuncien en las urnas.

Es uno de los mensajes que Feijóo ha repetido en los últimos meses en sus intervenciones públicas y que, previsiblemente, destacará el próximo lunes en su comparecencia ante los periodistas. "El Gobierno está colapsado, la legislatura muerta", afirmó recientemente, acusando a Sánchez de tener "todos los récords de corrupción".

Fuentes del PP han asegurado que este 2025 "va de la A de Ábalos a la Z de Zapatero" y es el año en el que "ha caído el fiscal general del Estado y en el que debería haber caído el presidente del Gobierno".

"El año en el que conocimos a Leire y a la Paqui. El año en el que entraron en prisión Koldo, Ábalos y Cerdán. El año en el que descubrimos el tipo de feminismo que practica el PSOE de Paco Salazar: en el que no sólo conocen y tapan delitos de corrupción, sino también de acoso sexual", subrayan.

Además, desde el PP se destaca que este año se han producido "registros y redadas" en varias dependencias del Gobierno de España, entre las que se incluyen algunas de las vicepresidencias primera y tercera, así como en la propia sede del PSOE. "El año de los soles, las chistorras y las lechugas", subrayan.

Feijóo ha anunciado que si llega al Palacio de la Moncloa llevará a cabo una "auditoría" y ha prometido transparencia para que salga a la luz "todo el saqueo de estos años de sanchismo" con el fin de "limpiar todo el sectarismo y la corrupción de todas las instituciones", según trasladó el pasado lunes a los miembros de la Junta Directiva Nacional del PP.

En este sentido, el PP indica que "a la espera de que Pedro Sánchez asuma su propia realidad y ponga fecha a su caída" seguirá explicando a los ciudadanos su propuestas y medidas concretas, que serán aplicadas en el mismo momento en el que lleguen a Moncloa.

EN PLENA RESACA DE LAS ELECCIONES EXTREMEÑAS

El balance de Feijóo se produce una semana después de las elecciones extremeñas, en las que el PP que encabezó María Guardiola fue la fuerza ganadora con el 43,18 de los votos (29 escaños) frente al hundimiento del PSOE, que pasó de 28 a 18 diputados y el 25,72% de los sufragios.

El líder del PP ya aseguró el lunes ante la plana mayor del PP que lo que ha pasado en Extremadura le volverá a ocurrir a Sánchez en Aragón, Castilla y León y Andalucía, al igual que ocurrirá en España cuando haya elecciones generales porque el cambio "está en marcha".

"Se ha activado un efecto dominó que no va a parar. Y no va a parar porque lo ha activado la gente", aseveró Feijóo, un mensaje que previsiblemente volverá a destacar en su balance del curso político del próximo lunes.

EN ENERO, DECLARACIÓN COMO TESTIGO POR LA DANA

Tras el parón navideño, Feijóo arrancará el año con una citación. La jueza que investiga la gestión de la catastrófica dana del 29 de octubre de 2024 le citó a declarar en calidad de testigo el próximo 9 de enero.

El líder del PP ha solicitado que esa comparecencia del 9 de enero se produzca por medios telemáticos. Además, el pasado 24 de diciembre remitió al Juzgado de Instrucción de Catarroja los mensajes que recibió del expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón.

Feijóo ha asegurado que no ha borrado mensajes con Mazón y que ha mandado a la jueza lo que le notificó en el auto que recibió el 22 de diciembre. "Un puto desastre va a ser esto presi", llegó a decirle el expresidente de la Generalitat, con el que intercambió mensajes de 20.08 a 23.29 horas la noche de la dana.

Sin embargo, desde el PSOE exigen que se entreguen a la juez toda la conversación entre los dos líderes del Partido Popular, no sólo los mensajes de Mazón, sino también los que le escribió Feijóo.