Feijóo cree que "otro clima político" en España es "posible": "Se necesita más propósito y menos espectáculo"

CAMBADOS (PONTEVEDRA), 3 Ago. 2025 (Europa Press) - El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoo, ha querido "reivindicar" este domingo una España "alegre y abierta" y "que no viva arrastrada por el conflicto ni se deje arrastrar por la crispación". En este sentido, ha opinado que es "posible otro clima político". Esta mención al actual contexto político la ha incluido en su intervención como Gran Mestre en el Capítulo Serenísimo de la LXXIII Festa do Albariño, en Cambados (Pontevedra), que ha considerado la "ocasión perfecta" para realizar esta petición. "España vive tiempos inciertos, donde hace falta templar, pero también actuar; donde se necesita menos espectáculo y más propósito", ha afirmado, al mismo tiempo que ha asegurado que no quiere "alimentar trincheras", sino "tender puentes". De este modo, considera que es "posible otro clima político": "Uno donde haya más respeto y menos ruido, más acuerdo y menos cálculo, más trabajo serio y menos teatro". Por otra parte, ha realizado una mención a su afirmación sobre que "las vacaciones están sobrevolaradas", que ha pronunciado esta semana en una rueda de prensa esta semana y que ha sido polemizado en redes sociales. Por ello, el presidente del PP ha respondido a "quien no sabe distinguir una broma" y ha dicho: "Tómate un albariño y descansa". (Habrá ampliación)