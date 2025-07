Feijóo critica el "bienio amargo" de Sánchez: "A este Gobierno le sobra legislatura y a España le sobra este Gobierno"

MADRID, 31 Jul. 2025 (Europa Press) - El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha definido como el "bienio amargo" los dos últimos años de gobierno de Pedro Sánchez, que han servido, a su juicio para que al "sanchismo" se le "caiga la careta", y ha concluido que "a este Gobierno le sobra legislatura y a España le sobra este Gobierno". Así lo ha expresado durante el balance el curso que ha realizado en una rueda de prensa en la sede nacional del partido, donde ha vuelto a reprochar a Sánchez que no tenga la "valentía" de concovar elecciones porque sabe que si lo hace las "perdería". "Cuando nos dijo que estaba dispuesto a gobernar con sin el Parlamento no nos estaba mintiendo", ha añadido, recriminándole el "nivel de degradación" al que, a su juicio, ha llevado a las instituciones. Y es que, a su juicio, "nunca ha habido tanta diferencia entre la vocación de servicio del PP y la podredumbre que impregna" todo lo que rodea los socialistas. "Llegaron al poder, no para luchar contra la corrupción, sino para beneficiarse de ella. España padece una crisis institucional porque tiene a un presidente sin ningún límite moral, que miente sobre todo y que ha construido su proyecto político y vital con presuntos delincuentes corruptos y personas que amañaban primarias con total naturalidad", ha censurado. (SEGUIRÁ AMPLIACIÓN)