Feijóo critica el "bienio amargo" de Sánchez: "Al Gobierno le sobra legislatura y a España le sobra este Gobierno"

MADRID, 31 Jul. 2025 (Europa Press) - El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha definido como el "bienio negro y amargo" los dos últimos años de gobierno de Pedro Sánchez, que han servido, a su juicio para que al "sanchismo" se le "caiga la careta", y ha concluido que "a este Gobierno le sobra legislatura y a España le sobra este Gobierno". Así lo ha expresado durante el balance el curso político que ha realizado en una rueda de prensa en la sede nacional del partido acompañado de otros dirigentes el secretario general, Miguel Tellado, o la responsable de regeneración, Cuca Gamarra. Feijóo ha vuelto a reprochar a Sánchez que no tenga la "valentía" de convocar elecciones porque sabe que si lo hace las "perdería". "Cuando nos dijo que estaba dispuesto a gobernar con sin el Parlamento no nos estaba mintiendo", ha añadido. También le ha recriminado el "nivel de degradación" al que, a su juicio, ha llevado a las instituciones. Y es que, según su diagnóstico, "nunca ha habido tanta diferencia entre la vocación de servicio del PP y la podredumbre que impregna" todo lo que rodea al PSOE. De hecho, el líder 'popular' ha dicho que los socialistas "llegaron al poder, no para luchar contra la corrupción, sino para beneficiarse de ella". "España padece una crisis institucional porque tiene a un presidente sin ningún límite moral, que miente sobre todo y que ha construido su proyecto político y vital con presuntos delincuentes corruptos y personas que amañaban primarias con total naturalidad", ha censurado. Feijóo ha vuelto a denunciar que Sánchez no ha presentado Presupuestos Generales del Estado ni ha convocado el Debate sobre el estado de la Nación, instrumentos, que ha dicho, son "obligados" y no pueden ser sustituidos por un "balance fake" o un "mitin en Moncloa" como considera que hizo Sánchez el pasado lunes. Es más, ha destacado que estos dos años están marcados por la "degradación" y ha puesto como ejemplo que desde aquella comparecencia del presidente el fiscal general del Estado se ha quedado a un paso del banquillo, el comisionado para la dana del Gobierno ha tenido que dimitir por presuntamente haber falsificado un título y se han conocido "nuevas mordidas" que rodean a los socialistas, en el marco del 'caso Koldo'. "Nadie espera balance de gestión, porque apenas existe, y solo se da por sentado que sigan los abusos y las mentiras", ha incidido para posteriormente aprovechar para poner en valor la postura de su partido marcada, según ha dicho, por "dar esperanza" frente a un PSOE que "da miedo". Para demostrarlo, ha comparado los congresos celebrados por ambos partidos durante este curso: "El del PSOE fue una ceremonia de sumisión, el del PP una afirmación de principios, en el PSOE se obligó a aplaudir a condenados por corrupción, en el PP, a comprometerse de forma inequívoca con la regeneración democrática". TRIUNFALISMO DEL PSOE SE DESMORONA CON LOS DATOS Desde el PP consideran que a pesar de que el "sanchismo" quiera aportar una mirada "triunfalista" de la situación del Ejecutivo, la realidad es que "todo lo que depende del Gobierno funciona peor", según han dicho, porque "nunca ha habido gestión" y encima, ahora a los socialistas "no le queda ni discurso". Feijóo ha censurado los logros defendidos por el Ejecutivo tanto a nivel económico como a nivel social pues considera que este se desmonta con los datos y por tanto, el presidente "miente" y "ha construido su proyecto con presuntos delincuentes corruptos y personas que amañaban primarias con total naturalidad". "Se ha desmoronado la gran farsa internacional del presidente del Gobierno. Nunca ha sido un líder internacional, pero ahora ya es un problema internacional", ha ejemplificado pues cree que lo es para Europa, para la OTAN, para los aliados, para los socios y para las democracias occidentales" porque "cuando Europa se enfrentaba a sus debates más trascendentales, Sánchez solo se preocupó de cumplir los pactos con sus socios". Feijóo también ha censurado que el Gobierno aparte de no tener proyecto, encima bloquee las propuestas alternativas impulsadas por el PP en las Cortes. Concretamente, ha alertado de que hay normas que en la Mesa del Congreso que llevan "más de 50 prórrogas" del plazo de enmiendas, una práctica que cree que puede suponer una "dudosa legalidad". "Imagínese si fuese al revés", ha ironizado. MÁS DISTANCIA QUE NUNCA ENTRE SÁNCHEZ Y LA CALLE Ante esto, el líder del PP no ha querido perder la oportunidad de presumir de su proyecto político que, según ha dicho, está marcado por "seguir trabajando" para construir un país "mejor, más seguro, que vuelva a funcionar" y en el que "la normalidad vuelva a la política". De hecho, se ha mostrado optimista pues cree que "hay más distancia que nunca" entre lo que se hace en Moncloa y la realidad en las calles y que a pesar de que los españoles "no esperen nada del Gobierno", eso no quiere decir que "no esperen nada del país". "No es una cuestión de fechas, que no dependen de nosotros, sino una cuestión de confianza que sí depende de nosotros, de generar esperanza donde hoy hay agotamiento, de ofrecer certezas donde hoy hay engaños y de estar a la altura de un país que ya no pide milagros, sino simplemente un gobierno decente", ha remarcado. Ese cambio, Feijóo asume que pasa por "escuchar a los españoles" y puesto que "ningún gobierno democrático puede quedarse para siempre", está convencido de que los españoles elegirán y la propuesta que ofrecerá su partido será "sanar al país" tras esta "época oscura" que, a su juicio, lo ha "destruido". Precisamente, sobre su hipotético Gobierno, Feijóo ya avanzó el lunes su intención de elaborar un listado de leyes "sanchistas" que considera necesario derogar y este jueves ha indicado que serán todas las que supongan un "atropello contra la igualdad" de los españoles como la amnistía, el "cupo separatista" o los indultos.