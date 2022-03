Feijóo critica "la dejadez, parsimonia e indolencia" del Gobierno: "¿Qué más tiene que pasar para que actúe?"

Acusa a Sánchez de "soberbia" y le advierte de los perjuicios que se habrían evitado si se hubiera sentado con transportistas el primer día

BILBAO, 25 Mar. 2022 (Europa Press) -

El presidente de la Xunta de Galicia y candidato a liderar el Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido al Gobierno de España que actúe "ya" ante la grave crisis económica y ha criticado su "dejadez, parsimonia e indolencia". "¿Qué más tiene que pasar para que tome decisiones?", se ha preguntado.

Además, ha acusado al presidente, Pedro Sánchez, de "soberbia" y le ha advertido de los perjuicios que se habrían evitado si se hubiera sentado con transportistas "el primer día". "Se quiere dar al sector del transporte lo que se le debería haber dado desde el primer día para que no hubiese ningún conflicto", ha añadido.

Feijóo, que ha participado en un acto celebrado en Bilbao, acompañado por el líder del PP del País Vasco, Carlos Iturgaiz, dentro de su recorrido por las comunidades autónomas para explicar su proyecto político, ha destacado que España afronta uno de los momentos más difíciles de la historia "más reciente, con el Gobierno más flojo" también "de la historia reciente".

En este contexto, ha lamentado que el presidente del Gobierno responda con "el manual de la mala política" a cada problema que surge: "confrontar e insultar, sin hablar de soluciones, sino culpabilizando a los demás".

"El Gobierno nunca tiene responsabilidades de nada. Cuando los transportistas no pueden pagar sus facturas de los costes de transporte y lo que les pagan a ellos no se los cubren, les insulta, les enfrenta a los ganaderos, los pescadores o empresas de distribución", ha añadido.

También ha recordado que "los hogares sufren, desde hace más de un año, unas facturas de la luz y de gas que impactan cada día más en sus haciendas y en sus sueldos", mientras que el Gobierno dice "que va a actuar al final de mes, como si no lleváramos muchos meses con dificultades para llegar a fin de mes".

El dirigente popular ha reprochado que, cuando "las economías domésticas se resienten con el precio de la cesta de la compra", culpe del presidente de Rusia, Vladimir Putin. "Todo lo que ha ocurrido en España en el último año y medio es como consecuencia de la guerra de Ucrania que lleva cuatro semanas", ha subrayado.

En este sentido, ha recordado al Ejecutivo que hace año y medio que se vive "con tensiones en los precios, con tensiones inflacionistas nunca vistas, con precios de energía estratosféricos y con la mayor inflación de los últimos 33 años en España".

El presidente de la Xunta ha recordado que el año transcurrido desde febrero de 2021 al mismo mes de este año se ha cerrado con un 7,6% de incremento de los precios, "el mayor impuesto que impacta en las clases bajas y en las personas con los salarios más modestos".

"Eso sí que realmente es un impuesto injusto. Eso afecta por igual a las personas que cobran menos de 1.000 euros que a las personas que cobran 30.000 euros al mes. Eso sí es un impuesto contra los trabajadores contra las clases bajas y contra las clases medias", han censurado.

También ha subrayado que su partido ha advertido desde hace años que la política energética "era una política errada". "Hemos cerrado todas las centrales térmicas en España, cuando Alemania estaba abriendo más. Hemos desenchufado centrales térmicas que producían energía, antes de enchufar las nuevas energías que aún no tenemos consolidadas ni operadas", ha manifestado.

Por ello, ha reiterado que no se puede responsabilizar solo a la guerra de Ucrania "del problema inflacionista, energético, de suministros, de más deuda y más impuestos".

Decisiones

En su opinión, es "un insulto decir que todo se debe a la guerra de Ucrania". "¿Qué más tiene que pasar para que se tomen decisiones?, ha preguntado, para apuntar que se podía haber evitado la huelga de transportes, como se ha hecho en otros países de la UE.

Feijóo ha explicado que, al final, "se quiere dar al sector del transporte lo que se le debería haber dado desde el primer día para que no hubiese ningún conflicto". Por ello, ha acusado de "soberbia" al Gobierno de Pedro Sánchez.

Asimismo, le ha emplazado a "actuar ya" y eso "no es a finales de mes, sino cuando se producen los problemas". "Cuando hay urgencias, se atienden, no se pueden aplazar", ha advertido.

Alberto Núñez Feijóo ha asegurado que nunca ha visto un Gobierno que "reaccionase con tanta dejadez, parsimonia e indolencia", y ha recordado a Pedro Sánchez que ser presidente del Gobierno "no es tener un Falcon, ni tener centenares de asesores, ni tener servicio de maquillaje ni darse una gira por Europa, ni una serie de televisión", sino que "es desgastarse para que no se desgaste tu país, liderar soluciones y hablar cuando hay un problema generalizado con el conjunto de fuerzas políticas".

"Ser presidente es estar durante un tiempo para que tu país vaya mejor y no durante mucho tiempo para que tu país vaya peor y permanecer tú en el Gobierno. Eso es ser un político profesional, pero no un presidente del Gobierno", ha añadido.

El candidato a la Presidencia del PP ha asegurado que España le "motiva, apasiona, ilusiona y compromete", por lo que le "duele que el Gobierno no esté a la altura de los españoles". "Este país no necesita palabras gruesas, ni tuits ni fotos en Instagram, no necesita propaganda y no necesita división", ha defendido.

"cimientos de barro"

Feijóo ha explicado que "España necesita unos dirigentes en los que se pueda confiar", que ofrezcan "estabilidad y confianza", que son "los dos requisitos para que un país vaya bien". "No conozco ninguna empresa, ninguna familia ni ninguna organización donde vaya bien con inestabilidad y con desconfianza. No conozco nada que se pueda construir con los cimientos de barro y en tierras movedizas", ha apuntado.

Por ello, ha afirmado que hoy más que nunca se precisa de "moderación y unidad", y que no haya enfrentamiento "por cuestiones peregrinas". "Hoy más que nunca se necesita un gobierno capacitado para afrontar los retos, y que no responda a las complicaciones con improvisaciones. Yo quiero ser presidente nacional de mi partido porque quiero profundamente en mi país", ha subrayado.

Ensanchar el partido

Alberto Núñez Feijóo ha afirmado que cumplirá con sus "obligaciones" como líder de los populares, y ha apostado por "ensanchar el partido" y "volver a conseguir un PP de mayorías".

Tras afirmar que se presenta a la Presidencia del PP, "no como patrón, sino para servir", Feijóo se ha puesto a disposición de la formación "para volver a ensanchar el partido, volver a conseguir un PP de mayorías y volver a decir a todos los españoles que aquí tienen un instrumento útil y democrático".

Además, ha señalado que su partido es un "instrumento que abraza y quiere la Constitución y los Estatutos de Autonomía, un instrumento político que sabe muy bien cuál es el sentimiento vasco, catalán y gallego". "Si realmente los españoles creen que les puede ser útil para su futuro, nos ponemos a la orden desde ya", ha subrayado.