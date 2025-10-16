Feijóo critica que Ábalos siga de diputado votando lo que dicta Sánchez y comparte el "estupor" del juez Puente

MADRID, 16 Oct. 2025 (Europa Press) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado este jueves que el exministro de Transportes José Luis Ábalos siga ocupando un escaño en el Congreso, siguiendo en cada votación las "instrucciones" del Gobierno de Pedro Sánchez. De hecho, ha compartido el "estupor" que ha expresado el juez Leopoldo Puente ante el hecho de que un investigado en la situación de Ábalos mantenga su acta en la Cámara Baja.

En su auto, el juez instructor del 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo hace un llamamiento a la "reflexión" ante el hecho de que el exministro continúe como diputado pese a los "consistentes indicios" de que ha cometido "muy graves delitos", apuntando que el derecho constitucional a la presunción de inocencia no debería ser "obstáculo" para articular algún mecanismo legal que lo impidiera.

En declaraciones a los medios antes del desayuno de Nueva Economía Fórum con el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, Feijóo ha dicho que "la inmensa mayoría de los españoles comparte el estupor" que expresa el juez, un calificativo que ve "muy correcto".

INSTRUCCIONES DEL GOBIERNO A ÁBALOS EN LAS VOTACIONES

El presidente del PP ha repasado la situación de "las tres personas que encumbraron" a Pedro Sánchez: Ábalos declaró este miércoles ante el Supremo --el juez descartó enviarlo a prisión porque el riesgo de fuga no es "lo suficientemente intenso"--; su exasesor Koldo García declarará esta mañana ante el mismo tribunal; y Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, "está en la cárcel".

"Contrastar esto con lo que ha dicho el presidente del Gobierno de que tiene uno de los Gobiernos mas decentes de Europa, causa un absoluto estupor", ha enfatizado Feijóo después de que este miércoles Sánchez presumiese en el Pleno del Congreso de tener un Gobierno decente y estable.

En este contexto, el jefe de la oposición ha criticado que el exministro y exsecretario de Organización del PSOE mantenga su escaño. "Seguir viendo cómo el señor Ábalos es un diputado que sigue las instrucciones del presidente del Gobierno y del Gobierno en todas sus votaciones, es el tercer estupor que le causa a todos los españoles", ha manifestado.

Critica QUE LOS SOCIOS MANTENGAN SU CONFIANZA A SÁNCHEZ

Tras recalcar que viven con un presidente del Gobierno "rodeado absolutamente de corrupción", Feijóo ha dicho que "todo el mundo está sorprendido" porque, a su juicio, no se puede "convivir con la corrupción como si fuese algo natural".

A renglón seguido, se ha dirigido a los socios del PSOE por mantener su respaldo a Sánchez ante los casos de corrupción. "Y seguimos sorprendidos porque no haya nadie en el Congreso de los Diputados que retire la confianza de una vez al Gobierno donde se ha producido más corrupción que nunca en los casi 50 años de democracia", ha enfatizado.

Finalmente, el presidente del Partido Popular ha censurado de nuevo que encima el jefe del Ejecutivo "insulte a todos los ciudadanos" al asegurar públicamente que "preside un Gobierno decente y que él es un presidente decente".