Feijóo critica que Sánchez siente en la mesa del Gobierno a Torres, "un ministro que forma parte de la trama corrupta"

SANTANDER, 5 Nov. 2025 (Europa Press) - El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado este miércoles que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, siente en la mesa del Gobierno al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, quien, a su juicio, "forma parte de la trama corrupta de las mascarillas". Así se ha pronunciado Feijóo en Santander, después de presentar el plan de autónomos del PP, al ser preguntado por el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en el que se señala que Torres reclamó "pagos pendientes" cuando era presidente de Canarias para la empresa Soluciones de Gestión, a la que se habrían adjudicado irregularmente contratos de mascarillas. El PP ya ha pedido la dimisión del ministro o que Pedro Sánchez le cese por entender que el informe de la UCO revela una relación "directa" de Torres con miembros de la "trama de comisionistas" del 'caso Koldo'. Sin embargo, el titular de Política Territorial aseguró este martes en una rueda de prensa que el informe de la Guardia Civil no refleja "ninguna actividad delictiva" durante su etapa como presidente de Canarias, asegurando que ha "sufrido un ataque difamatorio". En declaraciones a los medios en Santander, Feijóo ha recriminado a Sánchez que este martes, en el Consejo de Ministros, haya sentado "a un ministro que forma parte de una trama corrupta de las mascarillas, que era el intermediario en los pagos y que miraba para otro lado con la calidad de las mascarillas que compraba en el servicio canario de salud". SÁNCHEZ SU APOYO A GALLARDO EN EXTREMADURA Además, el presidente del PP ha criticado que el jefe del Ejecutivo apoye este miércoles a un candidato socialista para la Junta de Extremadura "pendiente de juicio oral", en alusión al acto en Mérida con Miguel Ángel Gallardo, candidato del PSOE a la Presidencia de Extremadura. El pasado mes de septiembre, la Audiencia Provincial de Badajoz acordó enviar a juicio oral al hermano del jefe del Ejecutivo, David Sánchez Pérez-Castejón, y a Gallardo, que es secretario general del PSOE de Extremadura, por prevaricación administrativa y tráfico de influencias, tras desestimar los recursos que habían presentado. "Todos los trabajadores y ciudadanos se estarán preguntando que si para prosperar y mejorar la posición social es bueno formar parte de una trama corrupta o es bueno ser pariente del presidente del Gobierno", ha ironizado Feijóo. CONTRA "LA ANTIPOLÍTICA" El líder del PP ha señalado que cada semana se va conociendo "más sobre la corrupción del sanchismo" que afecta, no solamente a cargos del Gobierno, a cargos del partido, sino también al fiscal general del Estado, "sentado en el banquillo del Tribunal Supremo sin haber dimitido y con la Abogacía del Estado puesta a su servicio".

Lo lamento profundamente porque esto es la antipolítica y esto es la falta de confianza de los ciudadanos en las instituciones y eso produce, sin ninguna duda, un desasosiego y un pesimismo generalizado en la sociedad española", ha concluido Feijóo.