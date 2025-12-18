Feijóo deberá acudir a los juzgados de Catarroja a testificar por la DANA el 9 de enero

VALENCIA, 18 Dic. 2025 (Europa Press) - El líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, tendrá que acudir a los juzgados de Catarroja (Valencia) a testificar en la causa de la dana el próximo día 9 de enero, a las 9.30 horas.

Así se desprende de la diligencia dictada por la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la riada del pasado 29 de octubre de 2024 que ha dejado 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia. En el procedimiento hay dos investigados: la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y su exnúmero dos Emilio Argüeso.

La jueza ya acordó la citación de Feijóo en el procedimiento como testigo y faltaba fijar el día, que ahora ha indicado que será el 9 de enero. Tres días después, el 12 de enero, tendrá lugar el careo acordado por la jueza entre Pradas y José Manuel Cuenca, exjefe de gabinete del entonces presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, testigo en el procedimiento.

Respecto a Feijóo, la jueza acordó citarle tras la petición efectuada por la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-0, que ejerce la acusación particular en la causa.

La instructora justificaba su decisión en que el testigo podría "dar razón de los comentarios" que el entonces presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, pudo "haber hecho" el 29 de octubre de 2024 "a raíz de las conversaciones" con Pradas "sobre la información que iba recibiendo".

La magistrada recordaba en su resolución el criterio mantenido por la Audiencia de Valencia al ordenar la citación como testigo de la periodista que comió con Mazón, Maribel Vilaplana. Así —señalaba— si en ese caso se partía de una carta abierta de la periodista en la que "negaba todo tipo de conocimiento sobre lo que pudo decir el Mazón, aquí nos encontramos, no con una probabilidad, sino con una certeza, que se deriva de las manifestaciones públicas que efectuó Núñez Feijóo: 'El president de la Generalitat, desde el pasado lunes, me ha venido informando en tiempo real'".

EL CAREO

Respecto al careo entre Pradas y Cuenca, la jueza lo acordó tras estimar la petición de la acusación popular que ejerce Acció Cultural del País Valencià, quien lo solicitó después de que exjefe de gabinete de Mazón asegurara en el órgano judicial que los WhatsApp aportados por la exconsellera estaban "descontextualizados".

"Dilucidar o no la coherencia de sus manifestaciones con los medios de prueba aportados al proceso se ha de efectuar en sede judicial y precisamente a través del careo, en este caso contrastando las manifestaciones de la investigada con la del testigo, en aspectos absolutamente esenciales de la investigación", precisaba la magistrada.