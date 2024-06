Feijóo defiende que Ayuso recibiera a Milei y pide restablecer de forma "inmediata" las relaciones con Argentina

"Si soy presidente de la Xunta y el señor Milei me pide que le reciba porque viene a Santiago, yo también le recibiría", asegura

MADRID, 27 Jun. 2024 (Europa Press) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, recibiera el pasado viernes al presidente de Argentina, Javier Milei, una decisión que, según ha dicho, adoptó en el marco de sus competencias. Dicho esto, ha pedido "bajar el suflé" y restablecer de forma "inmediata" las relaciones con Argentina.

"La señora Ayuso en el ejercicio de sus competencias ha recibido al señor Milei. Si yo soy presidente de la Xunta en Galicia y el señor Milei me pide que le reciba porque viene a Santiago de Compostela, yo también le recibiría", ha declarado en una entrevista en La Sexta, que ha recogido Europa Press.

Feijóo ha admitido que le parece "sorprendente toda esta polémica" porque el canciller alemán, Olaf Scholz, que "no es una persona sospechosa de ultraderecha", recibió también al presidente de Argentina. "Lamentablemente en este país estamos perdiendo un poco el sentido institucional", ha afirmado, para recalcar que España "no es una democracia populista" sino "una democracia occidental".

Por eso, ha pedido "bajar el suflé" y "restablecer relaciones con la República Argentina", máxime cuando, según ha dicho, estos años ha visto a gobernantes "de dudosa honestidad" que fueron "puestos siempre como ejemplo por parte del Gobierno socialista". "De momento, el señor Milei, que yo sepa, no tiene ningún problema con la justicia, eso para mí es muy importante", ha aseverado.

DICE QUE "RESPALDA LAS DECISIONES" DE AYUSO

Al ser preguntado si él le habría puesto o no la medalla a Milei, Feijóo ha señalado que esa pregunta hay que hacérsela a Ayuso, a la que él "respalda en sus decisiones". "Y cada uno ejerce sus competencias como las considera oportunas. En consecuencia, creo que solamente ella le puede contestar", ha agregado.

Según Feijóo, si en el decreto de honores de la Comunidad de Madrid "tiene cabida ese tipo de medallas", es "una decisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid" que él no tiene "ni que enmendar ni que calificar".

Al ser preguntado por esa condecoración después de que el presidente argentino dijera que no cree en la justicia social, Feijóo ha señalado que no es cuestión de creer o no en la justicia social porque está en la Constitución española.

"Por tanto, los partidos constitucionalistas no solo creemos sino que lo hemos prometido para asumir el cargo", ha afirmado, para añadir que lo que él "nunca haría sería romper relaciones con un país hermano" como Argentina y con un jefe de Estado "por mucho que la relación personal entre los dos mandatarios no sea la correcta".

En este sentido, ha señalado que "una cosa es la relación personal y otra cosa es la relación diplomática e institucional". "Es un disparate que miembros del gobierno de Sánchez hayan acusado de forma velada de drogadicto al señor Milei", ha asegurado, en referencia a las palabras del ministro Oscar Puente.

Feijóo también ha calificado de "disparate" que el Gobierno no acompañara al Rey a la toma de posesión de Milei, al tiempo que ha indicado que el presidente argentino respondió de "una forma desproporcionada".

Europa Press