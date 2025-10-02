Feijóo defiende sus medidas en inmigración frente a PSOE y Vox: Ni "puertas abiertas" ni "criminalizar a nadie"

BARCELONA, 2 Oct. 2025 (Europa Press) -

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este jueves que Europa está viviendo una profunda transformación demográfica y ha defendido las propuestas de su partido en materia migratoria porque plantean "soluciones de sentido común" que "comparten las mayorías sociales" de los países europeos.

"Ni vamos a poner políticas de puertas abiertas ni vamos a criminalizar a nadie. Al revés. Vamos a proponer soluciones de sentido común y que compartan las mayorías sociales de nuestros países", ha afirmado Feijóo, en alusión al PSOE y a Vox.

Durante un encuentro del PPE en Barcelona donde también ha intervenido la secretaria general del PPE, Dolors Montserrat, Feijóo ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de convertir "la irregularidad en la vía más rápida de entrada" y debilitar la cohesión social y la igualdad ante la ley. Además, ha advertido de que una inmigración mal gestionada es fuente de conflictos, división y precariedad.

"El modelo que defiende el Gobierno español es más inmigración irregular. El nuestro es no a la inmigración irregular", ha declarado Feijóo, para garantizar que su partido hará los deberes ante el "modelo disfuncional" actual.