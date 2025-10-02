Feijóo defiende sus medidas en inmigración frente a PSOE y Vox: Ni "puertas abiertas" ni "criminalizar a nadie"
Feijóo defiende sus medidas en inmigración frente a PSOE y Vox: ni "puertas abiertas" ni "criminaliz
- 1 minuto de lectura'
BARCELONA, 2 Oct. 2025 (Europa Press) -
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este jueves que Europa está viviendo una profunda transformación demográfica y ha defendido las propuestas de su partido en materia migratoria porque plantean "soluciones de sentido común" que "comparten las mayorías sociales" de los países europeos.
"Ni vamos a poner políticas de puertas abiertas ni vamos a criminalizar a nadie. Al revés. Vamos a proponer soluciones de sentido común y que compartan las mayorías sociales de nuestros países", ha afirmado Feijóo, en alusión al PSOE y a Vox.
Durante un encuentro del PPE en Barcelona donde también ha intervenido la secretaria general del PPE, Dolors Montserrat, Feijóo ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de convertir "la irregularidad en la vía más rápida de entrada" y debilitar la cohesión social y la igualdad ante la ley. Además, ha advertido de que una inmigración mal gestionada es fuente de conflictos, división y precariedad.
"El modelo que defiende el Gobierno español es más inmigración irregular. El nuestro es no a la inmigración irregular", ha declarado Feijóo, para garantizar que su partido hará los deberes ante el "modelo disfuncional" actual.
Otras noticias de Politica
- 1
Susana Giménez salió a responderle a Verónica Lozano: “Ninguna llegó a hacer lo que yo hice”
- 2
Comisión de Presupuesto: diputadas de izquierda hablaron de un “genocidio en Gaza” y la reunión se levantó con escándalo
- 3
Un influencer chino murió tras estrellarse en un avión ultraligero casero
- 4
Un presunto fraude millonario sacude al gremio de los Moyano