Feijóo denuncia la "hipocresía" de Sánchez con Ábalos: "Todo lo que ha negado se ha convertido en una verdad judicial"

MADRID, 2 de diciembre de 2025 (Europa Press)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este martes que el presidente del Gobierno acredita su "hipocresía" y su falta de "credibilidad" al calificar de "mentiras" las acusaciones del exministro José Luis Ábalos. Es más, ha dicho que hasta ahora "todo lo que ha negado se ha convertido en una verdad judicial".

En una entrevista en 'RAC1', el jefe del Ejecutivo ha calificado de "mentiras" las acusaciones de Ábalos y ha añadido que "desde el punto de vista personal era un gran desconocido" para él. También ha dicho que todas las personas tienen derecho a defenderse pero no a "esparcir este tipo de mentiras, bulos y desinformación".

En la última semana, antes de entrar en prisión, Ábalos apuntó al papel de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, en el rescate de Air Europa, al tiempo que confirmó que en 2018 se produjo una reunión entre Sánchez y el líder de EH Bildu para negociar la moción de censura contra Mariano Rajoy. Además, su hijo Víctor Ábalos aseguró en 'El Mundo' que Santos Cerdán ofreció a su padre un "cheque en blanco" en nombre del presidente por su silencio.

La aerolínea Air Europa ha negado haber pagado a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por ninguna actividad relacionada a la concesión de la subvención que recibió durante la pandemia, y ha asegurado que "en ningún momento" se le solicitó "intermediación o gestión alguna" para el procedimiento administrativo.

En declaraciones a los periodistas, Feijóo ha asegurado que "de momento todo lo que ha negado Sánchez se ha convertido en una verdad judicial". "Si hoy lo ha vuelto a negar, es probable que se convierta en verdad judicial lo que Sánchez esté negando en este momento en televisión", ha enfatizado.

En este sentido, Feijóo ha afirmado que se están "acostumbrando a tener al presidente menos creíble de la democracia y a tener al presidente más rodeado de corrupción" de estos "48 años de democracia".

"En definitiva, el presidente no tiene quien le crea. No le creen los ciudadanos, no le creen ni los suyos", ha aseverado Feijóo antes de asistir al desayuno informativo del presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, organizado por 'LA NACION'.

Al ser preguntado cómo valora las palabras de Sánchez asegurando que Ábalos era un "gran desconocido" para él en el plano personal, Feijóo ha indicado que sus palabras revelan la "hipocresía" del presidente.

"Que el señor Sánchez diga que el señor Ábalos es un gran desconocido acredita su hipocresía", ha abundado.

En este sentido, ha resaltado que "el señor Ábalos es el arquitecto de la era Sánchez, tanto en el Gobierno como en el PSOE". "El señor Sánchez no dejaría de ser un concejal del Ayuntamiento de Madrid en la oposición sin el señor Ábalos", ha enfatizado.

Según Feijóo, "el presidente del Gobierno siempre necesita un delincuente de confianza próximo para poder ejercer el Gobierno" y "ya no tiene ninguna credibilidad" con sus declaraciones.

En cuanto a la intención del presidente del Gobierno de no convocar elecciones hasta 2027, el jefe de la oposición ha respondido rotundo ante los medios de comunicación: "Eso no depende de él".