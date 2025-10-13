Feijóo denuncia "pinza" entre Sánchez y Abascal y espera convencer a votantes de Vox de que solo con PP habrá cambio

MADRID, 13 Oct. 2025 (Europa Press) - El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha denunciado este lunes una "pinza" entre el PSOE y la formación que dirige Santiago Abascal y ha dicho que confía en convencer a votantes de Vox de que solo con el PP habrá "cambio" en España. Además, ha reclamado a Vox que "no mienta" al afirmar que el PP tiene pactos con el Partido Socialista cuando su "objetivo es que Pedro Sánchez se vaya".

"Los votantes de Vox vamos a intentar conseguir que se den cuenta de que si votan al Partido Popular hay cambio seguro. Y si no, entramos en la incertidumbre", ha declarado Feijóo en una entrevista en 'Antena 3' al ser preguntado por la subida de Vox en las encuestas.

Feijóo considera que a Vox "se le está yendo la pinza con el PSOE", ya que, a su entender, el partido de Abascal tiene una "estrategia política" basada en "atacar al PP" y de "forma directa o indirecta coincide" con la de Pedro Sánchez. Además, ha recordado que Vox decidió hace un año marcharse de los gobiernos y ha dicho que es "curioso que un partido pida el voto para gobernar cuando se va de los gobiernos y no quiere gobernar en ningún sitio". "Yo creo que a Vox le sobran protestas y le faltan propuestas", ha enfatizado.

Tras asegurar que "la pinza del Partido Socialista y de Vox ya empieza a ser conocida por todos los ciudadanos", Feijóo ha echado en cara al partido de Abascal que diga que el PP tiene "acuerdos" con el PSOE y ha dicho que "lo único" que le pide a Vox es que "no mienta".

"Yo lo único que le pido a Vox es que no diga que yo tengo acuerdos con el Partido Socialista, o que yo pretendo hacer la política del Partido Socialista", ha afirmado, para añadir que él tiene "un proyecto político que consiste en que Sánchez se vaya" del Palacio de la Moncloa.

El líder del PP considera que esto "va de continuidad o de cambio". Esto va de pasar página o de proseguir el sinsentido de la política", ha manifestado, para insistir en que el PP quiere gobernar en solitario como dijo en el congreso que celebró su partido en julio en Madrid.

Feijóo ha reconocido que la relación con Abascal es "cordial" y ha revelado que habló con él a finales de junio. Eso sí, ha admitido que no es "muy constructivo" para esa relación entre PP y Vox que este partido hable de "una querella" contra el presidente andaluz, Juanma Moreno o que "denuncie también al presidente Mañueco ante los juzgados".

Ante la ausencia de Abascal en la tribuna y en la recepción por el 12 de octubre para estar en la calle con la gente, Feijóo ha indicado que es el Día de la Hispanidad "hay que estar con el jefe del Estado, con el Rey y con el Ejército español". "No tengo ninguna duda, es que no caben dudas y por tanto ahí estuvimos", ha enfatizado, para añadir su ausencia de este "acto fundamental" tendrá que explicarla Abascal, si bien ha dicho que sí que asistieron cargos institucionales de Vox.

“Tendrá que explicárselo el señor Abascal, yo no hago ninguna crítica, hago una crónica”, ha enfatizado. Ante el hecho de que el propio Feijóo se ausentase el día de la apertura del Año Judicial, Feijóo ha indicado que Felipe VI “no era el que hacía ese acto” sino el Consejo General del Poder Judicial. “El Rey asistía al acto, presidía el acto, pero no convocaba el acto, el acto era del CGPJ”, ha insistido, para justificar su ausencia en la investigación al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.