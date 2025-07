Feijóo derogará la Ley de Amnistía para "restituir la dignidad" pese a no poder "corregir" sus efectos

MADRID, 26 Jul. 2025 (Europa Press) - La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha confirmado que si Alberto Núñez Feijóo llega al Palacio de la Moncloa derogará la Ley de Amnistía pese a no poder "corregir" los efectos que ya ha desplegado por la irretroactividad de las normas penales, ya que, según ha subrayado, hay que "restituir la dignidad a la sociedad española". "Ése es el compromiso de Feijóo con la sociedad española. Lo que no se puede es borrar el ataque al orden constitucional como hace la Ley de Amnistía, como si no hubiera existido", ha afirmado Gamarra en una entrevista concedida a Europa Press. La dirigente del PP ha admitido que los efectos de la Ley de Amnistía "se han desplegado y sus efectos no se pueden corregir" pero ha subrayado que "políticamente es una ley inmoral" y, por tanto, "su derogación es devolver a la sociedad española la dignidad". "Que los efectos jurídicos sean lo que son no significa que tengamos que aceptar los efectos políticos de que esa ley siga en vigor", ha exclamado. En este sentido, ha insistido en que se trata de "restituir la dignidad a la sociedad española en términos de constitucionalismo" y de "principios" porque "el ataque al orden constitucional" en el año 2017 "ocurrió". A su entender, ese "golpe" han intentado "borrarlo" con la Ley de Amnistía "asumiendo el discurso de aquellos que provocaron esa fractura" y "no puede quedar formando parte del ordenamiento político". "Cuando hablamos de regeneración política, de regeneración moral, de regeneración ética es hablar de valores, de principios, de memoria y de historia y esto está unido a la derogación de esa ley", ha resaltado. PLAN DE REGENERACIÓN DEL PP Gamarra también ha explicado que el PP no solo trabaja en "dejar sin efecto una serie de leyes que son perjudiciales para la sociedad" sino que "los proyectos alternativos que tendrán que ir unidos a esas derogaciones" en "algunos casos", como sucede con la Ley de Vivienda o la Ley Trans, dado que, según ha dicho, representan "la alternativa" y "la esperanza". La dirigente 'popular' ha señalado que se trata de un "ambicioso" plan de regeneración que busca recuperar "la confianza" en las instituciones y "descolonizar todo aquello que el sanchismo ha colonizado" con el objetivo de "devolverles la independencia" y "la imparcialidad", garantizando "el equilibrio entre poderes". Además, ha dicho que ese plan incluirá medidas como endurecer el delito de malversación, tipificar el delito de referéndum ilegal o reformar la figura del indulto "para que la corrupción no pueda ser indultada". Rechazo a una financiación singular para Cataluña Después del acuerdo entre Gobierno y la Generalitat para una nueva financiación singular para Cataluña, que Feijóo también quiere derogar si llega a aprobarse, Gamarra ha indicado que se trata de "la compra a través del privilegio, de la diferencia de la desigualdad" para que Pedro Sánchez siga "un tiempo más en la Moncloa", algo que ha calificado de "inadmisible, inaceptable e inmoral". Gamarra ha recordado que el compromiso de Feijóo es una reforma del sistema de financiación "de todos y para todos no basada en privilegiar a algunos" a "costa del resto de los españoles porque eso es contrario al principio de igualdad que debe regir un proyecto político". En cuanto a si ve posible que logre aprobarse en el Congreso esa financiación singular, Gamarra ha señalado que estas semanas está "quedando claro es que este Gobierno está en respiración asistida" y "no tiene capital político para gobernar" ni tiene "una mayoría parlamentaria". "Solo puede sobrevivir y subsistir a cambio de la entrega de la igualdad de los españoles y ante esto nos rebelamos y hacemos un llamamiento a todos aquellos que crean en la igualdad también a rebelarse más allá de las siglas políticas", ha afirmado, para recalcar que "esto va mucho más allá de los partidos políticos" porque se trata de garantizar la igualdad de los españoles en el acceso a los servicios públicos y en libertades.