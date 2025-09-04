Feijóo dice que decidió ausentarse del inicio de Año Judicial en julio y ve una provocación la presencia de García Ortiz

GUADALAJARA, 4 Sep. 2025 (Europa Press) -

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado que es una "provocación" la presencia del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en la apertura del Año Judicial y ha desvelado que la decisión de ausentarse de ese solemne acto ya se tomó a finales de julio, un movimiento que incluso ya trasladó a la autoridad judicial.

Así lo ha asegurado a preguntas de los medios tras un acto en Guadalajara, donde ha precisado que fue en julio cuando recibió la invitación, y una vez recibida, "surgió la decisión", la cual se tomó por el procesamiento del fiscal general del Estado.

Con todo, fue el 31 de julio cuando ya comunicó que "no procedía" su presencia en este acto de apertura del Año Judicial este viernes.

"Una decisión coherente", ha manifestado el jefe de la oposición ante los medios de comunicación.

Si bien ha querido trasladar su "absoluto respeto" al Jefe del Estado, al Consejo General del Poder Judicial y "al conjunto del Poeder Judicial", ha dicho que es una "provocación" que el Fiscal General vaya a estar presente y a tomar la palabra en un acto en el que estarán presentes "los que le van a juzgar".

"NO PODEMOS CONSIDERAR NORMAL LO QUE ES EXCEPCIONAL"

Por ello, cree que es una cuestión de "lealtad" tanto como el Rey como con el Poder Judicial no presentarse en este acto, ya que con su presencia no quiere "convalidar y validar los ataques y difamaciones del presidente del Gobierno" vertidos en la entrevista de este lunes en Televisión Española.

"Que el Fiscal General del Estado se dirija en el Tribunal Supremo a los magistrados que le están investigando y que tienen que decidir si le sientan o no en el banquillo es una anomalía que no podemos aceptar. No podemos considerar normal lo que es excepcional. No ocurre en ningún país de Europa", ha apuntado.