Feijóo dice que el comisionado para la dana dimite tras pillarle en "un delito" y pide responsabilidades a Morant

MADRID, 31 Jul. 2025 (Europa Press) - El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este jueves que el excomisionado especial del Gobierno para la Reconstrucción y Reparación de los daños provocados por la dana, José María Ángel, ha dimitido porque "le han pillado cometiendo presuntamente un delito" y ha exigido a líder del Partido Socialista del País Valenciano (PSPV) y ministra de Ciencia, Diana Morant, que asuma la "responsabilidad política que le corresponda" por haberle elegido para presidir la formación. "Se ha sabido que el comisionado del Gobierno para la dana falsificó su titulación universitaria, y dimite solo porque le han pillado cometiendo presuntamente un delito", ha valorado Feijóo en una comparecencia desde la sede nacional del partido para hacer balance del curso político, en la que ha contrapuesto la "indolencia" del Ejecutivo con las víctimas de la catástrofe frente al "compromiso" del PP con la "verdad, reconstrucción y reparación". Asimismo, el líder 'popular' ha apuntado a la "responsabilidad" de la ministra de Ciencia y Universidades y secretaria general del PSOE valenciano, Diana Morant, como "máxima responsable" del partido en la Comunitat Valenciana, ya que Ángel era también el presidente del PSPV. Al conocerse la dimisión del comisionado, Morant ha expresado, en un mensaje publicado en 'X', su deseo de que Ángel pueda "defender su honorabilidad" y ha trasladado que el partido "estará a su lado". "El comisionado de la dana no solamente era un alto cargo del Gobierno. Era el presidente del PSOE de Valencia. Si además de utilizar y falsear un título para un nombramiento, usted es el máximo responsable de su partido en la Comunitat Valenciana, eso tiene que tener una responsabilidad de él y de la señora Morant", ha aducido Feijóo. En opinión, Morant "se ha equivocado gravemente" y, por ello, "tendrá que asumir la responsabilidad política que le corresponda". LO DE NOELIA NÚÑEZ NO ERA DELITO Feijóo ha constrastado, sin mencionarlo expresamente, el caso de la exvicesecretaria del PP Noelia Núñez, que dimitió tras descubrirse que había falseado en su currículum del Congreso, con el de Ángel que, supuestamente, falsificó un título. "Cuando un político falsea su currículum, debe ser corregido de forma inmediata esa actitud. Cuando además de falsear, falsifica el título, estamos ya no en un supuesto de ética, sino en un supuesto delictivo", ha indicado, dejando claro que no estaba justificando el comportamiento de la hasta la semana pasada miembro de la dirección del PP. Así, ha abundado en que el "falseamiento" del título de Núñez tuvo "consecuencias políticas inmediatas", pero que otra cosa es que se entregue un documento falso "en un ayuntamiento o en el Congreso". "Ahí entramos ya en la esfera del Código Penal", ha destacado. Feijóo ha dicho que le "parece bien" que se establezca un sistema para contrastar los títulos cuando éstos "son exigibles desde el punto de vista del ejercicio de un cargo público" como, según ha recordado, se hacía antes, cuando "era necesario presentar un título compulsado". DEVOLUCIÓN DEL SALARIO "Ahora, con la frivolidad con la que trata el Gobierno los asuntos mollares de la función pública, comprenderá que es que da igual", ha deslizado, antes de apuntar que, además de una "responsabilidad penal" habrá que ver si la actuación que se achaca a Ángel no debería comportar también la "devolución íntegra de los salarios indebidamente percibidos" por el excomisionado. El presidente del PP ha comenzado su declaración "con un recuerdo a las víctimas de la dana", para las que, según ha censurado, el señor Sánchez "no tuvo ni una palabra hace tres días", en la rueda de prensa que realizó para rendir cuentas de la gestión del Ejecutivo. "Frente a su indolencia, yo sí quiero renovar el compromiso que él no manifestó. En primer lugar, un compromiso con la verdad; en segundo lugar, un compromiso con la reconstrucción; y en tercer lugar, un compromiso con la recuperación", ha dicho el jefe de la oposición. Ese "compromiso con la verdad" lo está persiguiendo la Justicia, así como las comisiones de investigación del Senado y las cortes valencianas, ha defendido Feijóo, que ha insistido por otro lado en que las personas afectadas "merecen" la "reconstrucción" de las zonas afectadas. REPARAR A LAS VÍCTIMAS El líder 'popular' se ha vuelto a comprometer a impulsar el "Plan Valencia" si llega a la Presidencia del Gobierno, una iniciativa que presentó en enero y compromete 12.000 millones de euros para la reparación de los municipios afectados. Feijóo, que se reunió este miércoles con dos asociaciones de víctimas de la dana, ha agradecido el clima de "cordialidad" y "la voluntad compartida de avanzar en una mejor respuesta a la catástrofe". Además, ha subrayado que "reparar a las víctimas es la primera y única prioridad y después la reconstrucción", pero ha especificado que, para hacerlo hay que "saber la verdad de lo que ha ocurrido". "Queremos saber la verdad de todo lo que ha ocurrido y quiénes son, en su caso, los responsables de estas muertes que, en algunos casos, en mi opinión, se podrían haber evitado, al menos, en un número no menor", ha admitido.