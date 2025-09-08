Feijóo dice que Hamás "ha aplaudido un atentado y a Sánchez": "Esto es una barbaridad de la que tiene que desmarcarse"

MADRID, 8 Sep. 2025 (Europa Press) -

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este lunes que Hamás ha "aplaudido" tanto el atentado terrorista registrado en Jerusalén que ha dejado seis víctimas mortales, entre ellos un español, como la declaración del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, anunciando el embargo de armas a Israel.

"Los terroristas de Hamás han aplaudido hoy un atentado y a Sánchez. Una vez más. Esto es una barbaridad de la que tiene que desmarcarse inmediatamente", ha afirmado Feijóo en un mensaje en la red social 'X', que ha recogido Europa Press.

En concreto, el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha descrito como "un importante paso político y moral" la decisión del Ejecutivo español de imponer un embargo de armas a Israel y la prohibición de entrada en España a quienes participen directamente en el genocidio en la Franja de Gaza.

"Aplaudimos la decisión del Gobierno de España de prohibir la exportación de armas a la ocupación israelí y cerrar los puertos españoles a los buques que transportan armas y sistemas militares (a Israel)", ha dicho el grupo islamista palestino a través de un comunicado, según ha recogido el diario 'Filastin'.

AFEA A SÁNCHEZ SU SILENCIO SOBRE HAMÁS

El líder del PP considera que "lo que está haciendo Israel en Gaza con la población civil es inadmisible", pero ha recriminado al jefe del Ejecutivo que en su comparecencia para anunciar el embargo de armas por ley a Israel no haya mencionado a la organización terrorista Hamás.

"(Sánchez) no ha hablado de la organización terrorista Hamás. No ha exigido a Hamás que devuelva los rehenes que tiene todavía en su territorio. No ha hablado de los kilómetros de túneles que tiene Hamás debajo de los hospitales, debajo de los colegios; del escudo humano, de los niños y de la población civil que utiliza", ha aseverado Feijóo en una entrevista en 'Telecinco', que ha recogido Europa Press.

Según la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, lo que busca Sánchez es usar lo que ocurre en Gaza como "cortina de humo" para "desviar el foco" de los casos de corrupción que le afectan.

Al ser preguntada expresamente en rueda de prensa si lo que ocurre en Gaza es un genocidio, ha afirmado que "a quien le corresponde determinar si es un genocidio o no es a los tribunales internacionales".

"Y por tanto hay que ser respetuosos con esa posición que le corresponde a ellos determinar y, por tanto, decidir", ha apostillado.

CONDENA POR EL "ASESINATO" DE UN ESPAÑOL EN JERUSALÉN

Además, Gamarra ha expresado su solidaridad con la familia del español de 25 años que "ha sido asesinado hoy como consecuencia de un atentado terrorista que se ha producido en Jerusalén", manifestando su "más absoluto rechazo y más absoluta condena a este acto terrorista".

“Sin duda alguna, nos tiene que llevar este tipo de actos terroristas a tener muy claro que las posiciones también deben de ser de condena siempre al terrorismo”, ha afirmado la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP. En parecidos términos se ha expresado Feijóo, quien ha dicho que “la violencia no tiene cabida ni justificación de ninguna clase”. “Mi más firme condena al ataque terrorista que ha costado la vida a un ciudadano español en Jerusalén. Nuestro más sentido pésame a su familia”, ha señalado en un mensaje en redes sociales. En concreto, el español Jacob Pinto, de 25 años y nacido en Melilla, es una de las al menos seis víctimas mortales del ataque perpetrado este lunes contra un autobús en un cruce en una de las entradas a la ciudad de Jerusalén, según han confirmado a Europa Press fuentes de la Federación de Comunidades Judías de España (FCJE).