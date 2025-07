Feijóo dice que Sánchez es "partícipe a título lucrativo" de la prostitución: "¿Con quién está viviendo usted?"

MADRID, 9 Jul. 2025 (Europa Press) - El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este miércoles que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, es "partícipe a título lucrativo del abominable negocio de la prostitución". "¿Pero con quién está viviendo usted?", ha preguntado en alusión a negocios atribuidos al padre de Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno. En su segunda intervención en el Pleno monográfico en el Congreso sobre corrupción, Feijóo le ha echado en cara a Sánchez que haya tenido "el cuajo" de compararse con él y ha recalcado que no se lo acepta porque él ha sido "honesto". "Ha tenido usted el cuajo de compararse conmigo. Oiga, ¿pero con quién está viviendo usted? ¿Pero de qué prostíbulos ha vivido usted? Partícipe a título lucrativo del abominable negocio de la prostitución y ahora quiere usted ilegalizar su biografía. Allá usted, señoría", ha espetado a Sánchez. Reproche del PNV a Feijóo Feijóo ha afirmado que España "necesita un Gobierno decente" y el Ejecutivo actual que dirige Pedro Sánchez "no lo es". "España necesita un presidente honrado y este no lo es. Necesita un presente y un futuro mejor y lo tendrá", ha finalizado. En su turno, la portavoz del PNV, Maribel Vaquero, le ha reprochado a Feijóo esa mención al suegro del presidente del Gobierno: "Ha demostrado hoy una educación política impropia de una persona que aspira a ser el presidente del Gobierno, haciendo referencia a familiares. Esa es una línea roja en política que nunca se puede traspasar".

LA NACION servicio-de-noticias